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CHP'den kararname tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Sendikaları, meslek örgütlerini, vakıf ve dernekleri arka bahçeleri haline getirmek için kararname çıkaranlar, sivil toplumun gücü karşısında duramayacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sendikaları, meslek örgütlerini, vakıf ve dernekleri arka bahçeleri haline getirmek için kararname çıkaranlar, sivil toplumun gücü karşısında duramayacaktır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklama, 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yetkilerinin genişletildiğini belirtti.

Düzenlemeye göre, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak DDK'nın, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşları, meslek, işçi ve işveren örgütlerini, derneklerle vakıfları denetleyebileceğini aktaran Ağbaba, DDK'nın, denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebileceğini bildirdi.

Ağbaba, ilgili ilgisiz tüm konularda kararname çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bir sendika hangi gerekçeyle DDK'ye bağlanır? Seçilmiş bir derneğin başkanını görevden almak kimin aklına gelir? Cumhurbaşkanlığı yakında okul aile birliklerini de kendisine bağlayacak. Sendikaları, meslek örgütlerini, vakıf ve dernekleri arka bahçeleri haline getirmek için kararname çıkaranlar, sivil toplumun gücü karşısında duramayacaktır. Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında önemli yeri olan meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri hiçbir kuruma ve kişiye bağlanamayacak kadar büyük ve güçlüdür."

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