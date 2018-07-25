CHP'den kredi bürolarına araştırma istemi

CHP, kredi sicili bozuk olup bankalardan kredi alamayan kişilerin başvurduğu "kredi danışmanlık büroları" olarak adlandırılan yerlerin araştırılmasını istedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, ekonomi politikalarının borçlanmaya neden olduğu savunuldu.

Gerekçede, 20 milyonu aşkın vatandaşın kullandığı tüketici kredisi miktarının 400 milyar lirayı aştığı, borçluların ödemede zorlandığı ifade edildi. 2018 Mart ayı sonu bilgilerine göre, borçlarını ödeyemeyen 3,1 milyon kişinin yasal takipte olduğu belirtilen gerekçede, bankaların kredi siciline göre onay vermesi nedeniyle birçok kişinin kredi alamadığına işaret edildi.

Yasal yollarla kredi bulamayan yurttaşların "tefeci" denilen kötü niyetli kişi ve kurumların ağına düştüğünün gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kredi sicili bozuk, skoru düşük olan yani bankadan kredi alamayanlar, çareyi tefeci faizinden de insafsız oranlarla para bulan kredi danışmanlık bürolarına gitmektedir. Piyasalardaki durgunluk bu danışmanlara olan ilgiyi arttırmıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada ya da yolda yürürken sürekli, 'Size sorunsuz kredi vereceğiz' ilanlarıyla karşılaşmak mümkündür. Kapsamlı bir inceleme yapıldığında bu tip firmaların bazı banka şubeleriyle ortak çalıştığına dair basında bilgilere rastlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği ilan, mesaj ve internet reklamları aracılığı ile yurttaşlara acil kredi teklifi vaat ederek, sahtecilik ve dolandırıcılık yapan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek uyarıda bulunmasına rağmen bu tür firmalar halen piyasada bulunmaktadır.

Sözde kredi danışmanlık şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkisine sahip olduklarını da söyleyerek vatandaşları yanıltmaktadırlar. Bu sistem düpedüz yeni bir tefecilik modelidir ve bankacılık sisteminin de içinde bulunduğu yönünde bilgilerin yer alması da konunun ciddi bir biçimde araştırılması gerektiğini göstermektedir."

