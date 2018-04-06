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CHP'den Nazlıaka'ya ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

2016'da partiden ihraç edilen Ankara Bağımsız Milletvekili Nazlıaka'nın partiye dönmesi için PM'de yapılan oylamadan ret kararı çıktı

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın 2016'da ihraç edildiği CHP'ye dönmesi için Parti Meclisinde (PM) yapılan oylamadan ret kararı çıktı.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde basına kapalı toplandı.

PM'de, arasında daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 5 kişinin "bağışlama" talepleri ele alındı ve oylandı.

Edinilen bilgiye göre, gizli yapılan oylamada 17 kabul oyuna karşı 38 ret oyuyla Nazlıaka'nın "bağışlama" talebi reddedildi. Katılan üyelerden birinin ise çekimser kaldığı belirtildi.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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