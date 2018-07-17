CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza toplamalarına ilişkin, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." dedi.

Özkan, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

Muharrem İnce'ye yakın isimlerin olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza topladığını anımsatan Özkan, şunları ifade etti:

"Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi. Ben kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum. Yerel seçimlerin ardından olağan süreçte kurultay toplanarak değişime karar verebilir. Bu delegelerimizin takdiridir."