HABER

CHP'den nükleer santrale tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP'li Akın: -"Toplum yararına olmayan, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale ülkemizin ihtiyacı yok"

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, toplum yararına olmayan, ülkenin, çocukların geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.

Akın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'ya enerjide büyük oranda bağımlıyken Akkuyu Nükleer Santrali ile "göbekten bağlanmış olacağını", bunun ulusal güvenlik açısından büyük bir risk olduğunu öne sürerek "Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili tek milli ve yerli olan konu bizim topraklarımızda olması. Geriye kalan her şey Rusya'ya ait." dedi.

Akdeniz'de çalışan bir tane bile nükleer santral olmadığını, Akkuyu ile Rusların sıcak denizlere ulaşacağını belirten Akın, "Akkuyu Nükleer Santrali, bırakın ülkemize çağ atlatmayı, barındırdığı risklerle ülkemizin mahvına neden olacaktır." görüşünü savundu.

Nükleer santralin elektriği ucuza üreteceğinin "yalan" olduğunu söyleyen Akın, şunları kaydetti:

"Doğru, nükleer santraller elektriği ucuza üretir ama bizde değil. Elektrik piyasasında bir KHW elektriğin satış fiyatı 4-5 dolar cent aralığında değişmektedir. Akkuyu'nun üreteceği elektriğin yarısı için devletin garanti ettiği alım fiyatı 12,35 dolar centtir. Bu, piyasa rayicinin 2,5-3; rüzgar enerjisi fiyatının ise 3,6 katıdır. Bu yüksek bedeli vatandaşlar ödeyecektir. Bu rakamların ucuz olduğunu iddia edebilmek için kara cahil olmak gerekir.

Bu santralin Türkiye için stratejik olduğu da yalandır. Olsa olsa bu Rusya için stratejiktir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin toplum için yararı yoktur, Rusya'ya yararı vardır. Toplum yararına olmayan, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale ülkemizin ihtiyacı yok. Bu toprakları vatan yapmak için binlerce şehit, tarihi bir mücadele verdik. Şimdi toplumsal ve ulusal çıkarlarımızla örtüşmeyen bir projeyle ülkemize kazık atmalarına izin vermeyeceğiz."

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji nükleer santral Rusya TBMM

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.