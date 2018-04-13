CHP'den nükleer santrale tepki

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, toplum yararına olmayan, ülkenin, çocukların geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.
Akın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'ya enerjide büyük oranda bağımlıyken Akkuyu Nükleer Santrali ile "göbekten bağlanmış olacağını", bunun ulusal güvenlik açısından büyük bir risk olduğunu öne sürerek "Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili tek milli ve yerli olan konu bizim topraklarımızda olması. Geriye kalan her şey Rusya'ya ait." dedi.
Akdeniz'de çalışan bir tane bile nükleer santral olmadığını, Akkuyu ile Rusların sıcak denizlere ulaşacağını belirten Akın, "Akkuyu Nükleer Santrali, bırakın ülkemize çağ atlatmayı, barındırdığı risklerle ülkemizin mahvına neden olacaktır." görüşünü savundu.
Nükleer santralin elektriği ucuza üreteceğinin "yalan" olduğunu söyleyen Akın, şunları kaydetti:
"Doğru, nükleer santraller elektriği ucuza üretir ama bizde değil. Elektrik piyasasında bir KHW elektriğin satış fiyatı 4-5 dolar cent aralığında değişmektedir. Akkuyu'nun üreteceği elektriğin yarısı için devletin garanti ettiği alım fiyatı 12,35 dolar centtir. Bu, piyasa rayicinin 2,5-3; rüzgar enerjisi fiyatının ise 3,6 katıdır. Bu yüksek bedeli vatandaşlar ödeyecektir. Bu rakamların ucuz olduğunu iddia edebilmek için kara cahil olmak gerekir.
Bu santralin Türkiye için stratejik olduğu da yalandır. Olsa olsa bu Rusya için stratejiktir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin toplum için yararı yoktur, Rusya'ya yararı vardır. Toplum yararına olmayan, ülkemizin, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan, ekolojik ve biyolojik riskleri oldukça fazla olan bir nükleer santrale ülkemizin ihtiyacı yok. Bu toprakları vatan yapmak için binlerce şehit, tarihi bir mücadele verdik. Şimdi toplumsal ve ulusal çıkarlarımızla örtüşmeyen bir projeyle ülkemize kazık atmalarına izin vermeyeceğiz."
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