CHP’den ’Ohal Değil Demokrasi İstiyoruz’ Eylemi

CHP 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yaptı.

“OHAL değil Demokrasi İstiyoruz” sloganıyla gerçekleşen ve tüm siyasi partilere de katılım çağrısı yapılan oturma eylemi Niğde’de Ömer Halisdemir Meydanında gerçekleştirildi.

CHP İl ve İlçe Yönetimi, CHP’li Belde Belediye Başkanları ile partililerin destek verdiği oturma eyleminde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Erhan Adem bir açıklama yaptı.

Erhan Adem yaptığı basın açıklamasında OHAL’İ neden istemediklerini şu sözlerle anlattı:

"15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, "Evet" demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, "Hayır" demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır’’dedi.

21 aydır süren OHAL’in kalkması gerektiğini vurgulayan Erhan Adem ;’’ Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir.’’ diye konuştu.

Grubun 1 saat süren oturma eylemi olaysız bir şekilde sona erdi.