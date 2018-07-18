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CHP'den "OHAL" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halin etkilerini ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) etkilerini ve sonuçlarını ele alan bir rapor hazırladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, "OHAL'le Geçen 2 Yıl/Sivil Darbenin Bilançosu" adlı raporda, OHAL'in işçi ve sendikalar, ekonomi, eğitim, basın, kamu çalışanları, cezaevleri ve sivil toplum üzerindeki etkileri ile bu dönemde yaşanan intiharlar ele aldı.

OHAL'in, AK Parti hükümetlerinin yıllardır gündeme getirip kamuoyu baskılarıyla geri adım attığı kamu personeliyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek ve haklarını isteyen işçilerin, emekçilerin mücadelelerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanıldığı savunulan raporda, OHAL'le hayatın her alanında yasaklamalar, baskılar, hukuksuzluklar yaşandığı ileri sürüldü.

Raporda, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) Türkiye'yi yasaklar ülkesi haline getirdiği, Suruç, 10 Ekim, Soma, Uludere anmalarından ağıt yakma, türkü söylemeye kadar onlarca etkinlik ve anmanın yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin değerlendirme yapan Ağbaba, "AKP Meclisi devre dışı bırakıp KHK'ler ile ülkeyi yönetmenin rahatlığına alıştı. Şimdi 'OHAL'i kaldırıyoruz' diyorlar, Meclise getirdikleri yasa teklifinin bazı maddeleri OHAL'i aratır nitelikte. Kalkan OHAL değil sadece OHAL'in ismi." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba OHAL Olağanüstü Hal rapor

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