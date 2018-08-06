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CHP'den, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP'den, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı bildirildi.


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