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CHP’den oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz’ oturma eylemleri Malatya Soykan Parkı önünde gerçekleştirildi.Eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’in yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri sivil toplum kuruluşları ile sendika üyeleri katıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz’ oturma eylemleri Malatya Soykan Parkı önünde gerçekleştirildi.
Eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’in yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri sivil toplum kuruluşları ile sendika üyeleri katıldı. Burada basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, OHAL’in bir an önce kaldırılmasını gerektiğini ifadede ederek, ”16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyet olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, ’evet’ demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, ’hayır” demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiyeyi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir” dedi.
OHAL’in kalkması gerektiğini de ifade eden Kiraz,” Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir” şeklinde konuştu.
Grubun 1 saat süren oturma eylemi olaysız bir şekilde sona erdi.

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