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CHP'den "sandık güvenliği" uygulaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla akıllı telefon uygulaması hazırladı - "Adil Seçim Seferberliği" adı verilen uygulama, kayıtlı sandık görevlilerinin konumunu göstermesinin yanı sıra görevlilerin girdiği sonuçlar ile YSK verilerinin karşılaştırılmasına da olanak verecek - Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "Seçim güvenliği direk devletin, yargıçların görevidir ama bu sorumluluğu bu süreçte muhalefet üzerine aldı. Seçimle ilgili kuşkusu olan, 'Ben de köyümdeki sonucu CHP'ye gönderiyim, kontrol edilsin.' diyen bütün vatandaşlarımız, bu uygulamayı kullanabilecek"

MEHMET TOSUN - CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla akıllı telefon uygulaması hazırladı.

Edinilen bilgiye göre, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in koordinasyonunda hazırlanan uygulamaya "Adil Seçim Seferberliği" adı verildi.

Akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulama, partilerin sandık görevlileri ve müşahitler başta olmak üzere bütün vatandaşlar tarafından indirilebilecek.

Uygulamayla, seçim günü oy kullanma işleminin başlamasından oy pusulalarının teslimine kadar olan süreçte kayıtlı sandık görevlilerinin konumu takip edilecek. Sistem, görevlinin sandığın başından ayrılması durumunda uyarı verecek.

Sistemle, kayıtlı görevlinin sandık başına gitmemesi ya da sandık bölgesini erken terk etmesi gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri, "Cumhurbaşkanı Seçimi" veya "Milletvekili Genel Seçimi" menülerinden birini seçerek tutanakların fotoğraflarını çekecek ve sisteme gönderecek.

Gönderilen fotoğraflar, "Optik Karakter Tanıma (OKT)" yöntemi ile otomatik taranarak veri halinde hızlıca sisteme yüklenecek.

Bu kapsamda sistem, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) erişime açtığı sonuçlarla, sandık görevlilerinin girdiği sonuçları karşılaştırma imkanı sunacak. Uygulama, sonuçlar arasında tutarsızlık olması durumunda uyarı verecek.

- "Canlı destek" verilecek

Sandık görevlileri, bir sorun yaşamaları durumunda uygulamada bulunan "Canlı Destek" tuşunu kullanarak genel merkezle iletişim kurabilecek.

Sistemin sorunsuz çalışması ve veri girişinin sağlanması için seçim günü bilişim görevlileri de hazır bulunacak.

Uygulamanın kullanılamadığı durumlarda, sonuçlar ilçe başkanlıklarındaki görevlilerce bilgisayar üzerinden sisteme girilecek.

Sisteme girilen sonuçlar ve YSK'nın verileri parti genel merkezindeki sistem üzerinden takip edilecek.

- "Uygulama ücretsiz indirilecek"

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adil Seçim Seferberliği" adı verilen sistemin testlerinin sürdüğünü, birkaç gün içerisinde vatandaşların bu uygulamayı ücretsiz indirebileceğini bildirdi.

Uygulamanın kullanıma açılabilmesi için telefon numaralarının girilmesi ve gelen şifrenin kodlanması gerektiğini anlatan Adıgüzel, "Amacımız hızlı bir şekilde seçim sonuçlarını almak. Türkiye'nin dört bir yanından tutanakları toplayıp, insan eli değmeden sonuçları sisteme yükleyen bir teknoloji kullanıyoruz. Yapılan hataları görmek ve anında müdahale etmek istiyoruz." dedi.

Adıgüzel, Türkiye'deki bütün vatandaşların aklında "Seçimler gerçekten güvenilir mi?" sorusunun olduğunu aktararak, bu soru işaretlerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Gelişmiş demokrasilerde, kimsenin sandık güvenliğini kontrol etmek zorunda kalmadığını belirten Adıgüzel, "Aslında seçim güvenliği direk devletin, yargıçların görevidir ama bu sorumluluğu bu süreçte muhalefet üzerine aldı. Seçimle ilgili kuşkusu olan, 'Ben de köyümdeki sonucu CHP'ye gönderiyim, kontrol edilsin.' diyen bütün vatandaşlarımız, bu uygulamayı kullanabilecek. Sistemi, seçim sabahı telefonuna indiren bir arkadaşımız bile rahatlıkla kullanabilecek." diye konuştu.

- "Taşıma seferberliği de başlatacağız"

Adıgüzel, hem "Millet İttifakı"nı oluşturan partilerin hem de diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, maçın adaletli bir şekilde oynanması için çalışacağını ifade etti.

CHP'nin sandık görevlilerini YSK'ya bildirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Adıgüzel, YSK'nın hala kendileriyle tüm Türkiye'nin sandık numaralarını paylaşmadığını kaydetti.

Adıgüzel, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok seçmenin sandığa gitmemesi için farklı yöntemlerin geliştirildiğini ileri sürerek, "Sandık taşıma işlemleri yapılıyor. Biz, Adil Seçim Seferberliği'nin yanı sıra, oy kullanabilmesi için vatandaşlarımızı taşıma seferberliğini de başlatacağız. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri olarak her vatandaşımızın oyunu kullanabilmesi için mücadele edeceğiz. O sandıkların birleştirilip götürüldüğü noktalara da bir değil, üç tane sandık görevlisi göndereceğiz." dedi.

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