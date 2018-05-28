Sistemle, kayıtlı görevlinin sandık başına gitmemesi ya da sandık bölgesini erken terk etmesi gibi olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uygulamayla, seçim günü oy kullanma işleminin başlamasından oy pusulalarının teslimine kadar olan süreçte kayıtlı sandık görevlilerinin konumu takip edilecek. Sistem, görevlinin sandığın başından ayrılması durumunda uyarı verecek.

Akıllı telefonlarda kullanılabilecek uygulama, partilerin sandık görevlileri ve müşahitler başta olmak üzere bütün vatandaşlar tarafından indirilebilecek.

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adil Seçim Seferberliği" adı verilen sistemin testlerinin sürdüğünü, birkaç gün içerisinde vatandaşların bu uygulamayı ücretsiz indirebileceğini bildirdi.

Sistemin sorunsuz çalışması ve veri girişinin sağlanması için seçim günü bilişim görevlileri de hazır bulunacak.

Uygulamanın kullanıma açılabilmesi için telefon numaralarının girilmesi ve gelen şifrenin kodlanması gerektiğini anlatan Adıgüzel, "Amacımız hızlı bir şekilde seçim sonuçlarını almak. Türkiye'nin dört bir yanından tutanakları toplayıp, insan eli değmeden sonuçları sisteme yükleyen bir teknoloji kullanıyoruz. Yapılan hataları görmek ve anında müdahale etmek istiyoruz." dedi.

Adıgüzel, Türkiye'deki bütün vatandaşların aklında "Seçimler gerçekten güvenilir mi?" sorusunun olduğunu aktararak, bu soru işaretlerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Gelişmiş demokrasilerde, kimsenin sandık güvenliğini kontrol etmek zorunda kalmadığını belirten Adıgüzel, "Aslında seçim güvenliği direk devletin, yargıçların görevidir ama bu sorumluluğu bu süreçte muhalefet üzerine aldı. Seçimle ilgili kuşkusu olan, 'Ben de köyümdeki sonucu CHP'ye gönderiyim, kontrol edilsin.' diyen bütün vatandaşlarımız, bu uygulamayı kullanabilecek. Sistemi, seçim sabahı telefonuna indiren bir arkadaşımız bile rahatlıkla kullanabilecek." diye konuştu.