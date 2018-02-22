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CHP'den Şeker-İş Sendikasına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:20 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "(Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi) Bu talep, bugün savaş halinde olduğumuz ABD'nin şirketlerinden gelmektedir. Afrin'de meydan okuyoruz. Meydan okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli ve yerli olduğundan hiç kuşku duymadığımız şeker fabrikalarına dokunma"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "Bu talep, bugün savaş halinde olduğumuz ABD'nin şirketlerinden gelmektedir. Afrin'de meydan okuyoruz. Meydan okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli ve yerli olduğundan hiç kuşku duymadığımız şeker fabrikalarına dokunma." dedi.

Ağbaba başkanlığında, milletvekillerinden oluşan bir heyet, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi'nde Genel Başkan İsa Gök'ü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunun geçen yıllarda da gündeme geldiğini, bu yanlış karardan vazgeçildiğini hatırlattı. "Umarız bu mücadele de başarıyla sonuçlanır ve Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önüne geçilir." diyen Ağbaba, son dönemde sıkça "yerli ve milli" vurgusunun yapıldığını, bu kapsamda şeker fabrikalarının ilk sırada yer aldığını söyledi.

Cumhuriyet'in ilk fabrikalarının, şeker fabrikaları olduğunu belirten Ağbaba, bu fabrikalarda 10 bine yakın işçinin çalıştığını, bunun dışında pancar üreticilerinin, besicilerin, nakliyecilerin ve lokantacıların olduğunu ifade etti.

Ağbaba, Türkiye'de özelleştirmelerin amacına uygun yapılmadığını, daha önceki özelleştirmelerden sonra birçok kurumun faaliyetinin durduğunu savunarak, "Özelleştirme talebi, şeker fabrikasında çalışan işçilerden, üreticilerden gelmedi. Türkiye'deki siyaset kurumunun da böyle bir talebi yok. Bu talep, maalesef yerli ve milli olmayan ve sürekli bu işi kaşıyan yabancı sermayeli büyük firmalardan geldi. Ve maalesef Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımı temsil etmekten öte yabancı firmaları temsil eder bir durumda." dedi.

- "Fabrikalara ziyaret"

"Şeker fabrikaları zarar ediyor" algısının oluşturulmaya çalışıldığını savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bunun zarar etmesinin sebebi, orada çalışan işçiler değil bu anlayıştır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, Cumhuriyet değerlerini yok etmektir. Milli ve yerli olmayan taleplerle gerçekleştirilmektedir bu satış. Türkiye'de hiç kimse, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bir talepte bulunmamıştır. Bu talep, bugün savaş halinde olduğumuz ABD'nin şirketlerinden gelmektedir. Afrin'de meydan okuyoruz. Meydan okuyacaksan gel, bu teklifi geri çek. Milli ve yerli olduğundan hiç kuşku duymadığımız şeker fabrikalarına dokunma."

Ağbaba, özelleştirmelerin milli bir mesele olduğunu, buna karşı herkesin ortak bir mücadele vermesi gerektiğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda, 20 milletvekilinin yer aldığı bir heyet oluşturduklarını, bunların Türkiye'deki şeker fabrikalarını ziyaret edeceğini söyledi.

Bu satışın durdurulması için her türlü mücadeleyi vereceklerini dile getiren Ağbaba, bütün siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını işçilere ve fabrikalara sahip çıkmaya çağırdı.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de şeker sektörünün çok sağlıklı bir şekilde masaya yatırılıp, tartışılması gerektiğini söyledi.

Dünyada şeker fabrikalarının kişilere ihale edilmediğini belirten Gök, her devletin tarımsal bir politikasının olduğunu, şeker sektörünün ayrı tutulduğunu kaydetti.

ABD'de, bir tane özel şeker fabrikasının bulunmadığına, Avrupa Birliği'nde ise şeker konusunda çalışanların ve üreticilerin hakim olduğu bir yapının olduğuna dikkati çeken Gök, Türkiye'de şeker konusunun şahıslara ihalesinin yanlış olacağını ifade etti.

- "İnşallah Türkiye bir kayıp yaşamaz"

Şeker fabrikalarının, nişasta bazlı şekere karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Gök, nişasta bazlı şeker üreticilerinin yüzde 70'inden fazlasının yabancı şirketlere ait olduğunu ve bunun sağlığa etkilerini, Türkiye'nin gündeminde tutmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

"İnşallah insan sağlığı, sağlıklı beslenme bakımından Türkiye bir kayıp yaşamaz." diyen Gök, CHP'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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