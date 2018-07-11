CHP'den Soma davası kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada çıkan karara ilişkin, "Soma'ya adalet gelmemiştir. Soma katliamında hukuk bir kez daha iflas etmiş, katliam tüm dünyanın göz önünde ne yazık ki örtbas edilmiştir. Soma faciasında katledilen işçiler bir kez daha kimsesiz bırakılmış, 4 yıl aradan sonra bir kez de yargı eli ile katledilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 4 yıl önce yaşanan "Soma maden katliamı" davasının en başından itibaren çeşitli baskılara ve yönlendirmelere maruz kaldığını savundu.

Bu baskıların etkisinde kalan mahkeme heyetinin, "katliam davasında" hukuk dışı bir karar vererek, başta hayatını kaybeden işçilerin yakınları olmak üzere 80 milyon vatandaşın yüreğini bir kez daha yaktığını belirten Ağbaba, verilen bu hukuk dışı karara rağmen milletin nezdinde gerçek suçluların hiçbir zaman değişmediğini vurguladı. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Dava sürecinin en başından itibaren ne dönemin Enerji Bakanı'nın ne de sorumlu kamu görevlilerinin yargılama sürecine dahil edilmemesi, verilen bu kararın bir hukuk garabeti olarak tarihe geçmesini sağlamıştır. Sonuç olarak Soma'ya adalet gelmemiştir. Soma katliamında hukuk bir kez daha iflas etmiş, katliam tüm dünyanın göz önünde ne yazık ki örtbas edilmiştir. Soma faciasında katledilen işçiler bir kez daha kimsesiz bırakılmış, 4 yıl aradan sonra bir kez de yargı eli ile katledilmiştir. Aynı zamanda bu karar ile bugüne kadar hayatını kaybeden tüm işçiler de bir kez daha yargı eliyle öldürülmüştür."

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve faciaya ilişkin 5'i tutuklu toplam 51 sanığın yargılandığı davada, Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.

