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CHP'den suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan başlayan ve İstanbul'a kadar süren yürüyüşe katılanların usulsüz şekilde dinlendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu - Özel: "432 kilometre yürüdük ve bir şey söyledik, sözümüzü dinlemeyenler telefonlarımızı dinlemiş. Telefonumuzu değil sözümüzü dinleyin. Biz adalet istiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili, 15 Haziran 2017'de Ankara'dan başlayan ve İstanbul'a kadar süren yürüyüşe katılanların usulsüz şekilde dinlendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Özel, beraberindeki milletvekilleriyle Ankara Adliyesine gelerek, suç duyurusu dilekçesini verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Özel, 25 gün süren 432 kilometrelik yürüyüşlerine tüm CHP'li milletvekillerinin katıldığını söyledi.

Ankara'da ve seçim bölgelerinde bulunan tüm milletvekillerinin bugün adliyelere giderek suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neyin suç duyurusunu yapıyoruz? Adalet Yürüyüşü gibi bir yürüyüşte, Almanya'da ortaya çıkarılan bir gerçek bu yürüyüşe katılanların bir sosyal medya casusluğu üzerinden dinlendiklerini, takip edildiklerini ortaya çıkardı. Bu iddia Almanya'nın en ciddi yayın organlarından birinde yer aldı.

Bu iddiayı ise yine Almanya'da özgür yazılımla uğraşan bir aktivist grup şu netliğiyle ortaya koydu: Dünyadaki istihbarat örgütleri için çalışan ve ürettiği yazılımların istihbarat örgütleri dışında satışı yasak olan bir kuruluş, kuruluşun adı Finfisher. Bu kuruluşun elinden 'adaleticinyuru' linkinin, hashtaginin Türkiye'den satın alındığı, bu hashtag ile sosyal medya üzerindeki paylaşımları yapan telefonun da dinlendiği ortaya çıktı. Bizi kimin dinleyeceğinin sorusu şu cevabı barındırıyor: CHP'yi dinlemek kimin işine yarıyorsa, bu yürüyüşten kim rahatsız oluyorsa."

Bu olay duyulur duyulmaz Meclisteki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunu toplantıya çağırdıklarını ancak çağrının Komisyon Başkanı tarafından duymazdan gelindiğini ifade eden Özel, konu büyüyünce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Bakan Arslan'ın, "Bize sorsalar söylerdik" dediğini aktaran Özel, "Bu durumda da İzmir Milletvekilimiz Zeynep Altıok'un bu konuyla ilgili iddialar ortaya çıktığında, bundan 11 ay önce ilgili Bakanlığa sorduğu ancak soru önergesinin hala yanıtlanmadığı ortaya çıkmıştır." dedi.

Özel, yürüyüş boyunca kendilerini kimin dinlediğinin, casus yazılım sadece istihbarat örgütlerine satılıyorsa bunu hangi istihbarat örgütünün alıp, ne şekilde kullandığının bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Yürüyüşte, 432 kilometre yol katettiklerini anımsatan Özel, "Yürüdük ve bir şey söyledik, sözümüzü dinlemeyenler telefonlarımızı dinlemiş. Telefonumuzu değil sözümüzü dinleyin. Biz adalet istiyoruz, hep birlikte 'Hak, hukuk, adalet' diyoruz."

- "Gereğinin yapılmasını bekliyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "CHP milletvekilleri olarak son yılların siyaseten yaşanmış en büyük rezaleti" ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Dünyanın en barışçıl, en uzun ve en etkili yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini savunan Ağbaba, şunları söyledi:

"Maalesef bu yürüyüşün başından sonuna kadar dinlendiğini görüyoruz. Aslında dünyanın en şeffaf eyleminin dinlenmesi kepazeliktir. Hükümet bu işte suç ortağı değilse veya dinletmiyorsa aslında bu suç duyurusunu hükümetin yapması gerekirdi. Tekrar hükümeti göreve çağırıyoruz, eğer suç ortağı değilsen, eğer bu dinlemeyi sen yapmadıysanız, gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

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