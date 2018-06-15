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CHP'den "Suruç'taki saldırıya" ilişkin inceleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Gök, incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Suruç ilçesine gitti.

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Ankara Milletvekili Levent Gök CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suruç Şanlıurfa

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