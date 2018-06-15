CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Gök, incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Suruç ilçesine gitti.

