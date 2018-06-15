CHP'den Suruç'taki saldırıya ilişkin sağduyu çağrısı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olayları incelemek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Ankara Milletvekili Levent Gök, sağduyu çağrısı yaparak, "Şimdi önemli bir seçime doğru giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız, kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir süreci büyük bir olgunlukla yürütmemiz gerekiyor." dedi.

Gök, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, siyaset ve demokrasinin birbirinin içine geçmiş iki kavram olduğunu belirterek, demokratik olgunlukla yürütülen siyasetin içinde asla şiddete yer olmaması gerektiğini söyledi.

Herkesin fikirlerini özgürce söylemesinin ve birbirlerini saygıyla dinlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Gök, "Şiddet, siyaset kültürünün içinde asla yer almamalıdır. Türkiye şiddetten çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok travmalarla uğraşıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak tüm siyasetçilerin sorumluğunda olmalıdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gök, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üzüntü verici bir olay yaşandığını anımsatarak, olayla ilgili Vali Abdullah Erin'den bilgi aldığını dile getirdi.