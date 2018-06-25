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CHP'den "tahriklere kapılmayın" uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 01:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz" - "Tahrik edici tutumlardan uzak durulması, tahriklere kapılınmaması ve seçim sürecinin herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlanması en büyük arzumuzdur" - "Sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz." dedi.

Tezcan, CHP Seçim İzleme ve Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının başında, seçime yüksek bir katılım gerçekleştiren vatandaşlara teşekkür eden Tezcan, milletin iradesinin sandığa nasıl gidiyorsa öyle çıkmasını istediklerini söyledi.

Tezcan, sandık başlarında fedakarca çalışma yürüten sandık görevlilerine de teşekkür etti ve sandık sonuçlarının büyük ölçüde toplandığını bildirdi.

Sonuçlarla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmamasını istiyoruz. Tahrik edici tutumlardan uzak durulması, tahriklere kapınılmaması ve seçim sürecinin herhangi bir acı olaya sebebiyet vermeden tamamlanması en büyük arzumuzdur. Hem yetkili konumdaki kişilerin hem de vatandaşlarımızın tahrikler konusunda hassas davranmalarını ve suhuletle hareket etmelerini bekliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza da herhangi bir tahrikin etkisine girmeden suhulet içinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Sonuçlar açıklandıktan sonra, sonuç ne olursa olsun biz yine demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Tezcan, açıklanan sonuçları olgunlukla karşılamak gerektiğine işaret etti.

- "Kazanmak da kaybetmek de var"

"Bu açıklamanızla, beklentinizin altında mı oy aldığınızı açıklamış oluyorsunuz? Ne kadarlık bir oyda şüpheniz var?" sorusu üzerine Tezcan, "Açıklama yapma konusunda erken. Sonuçlar toplanmaya devam ediyor. YSK açıklama yapacak. Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmeyi bir araya gelip daha uzun ayrıntılarıyla görüşeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. YSK verileri ile partimizin topladığı veriler arasındaki ilişkiyi takip ediyoruz. Bu konuda, şu anda şu kadar sayıda çelişki var demek için erken. Çünkü açılan sandık sayısında farklılıklar var." dedi.

"İnce ile bir temasınız oldu mu? Erdoğan'ın galibiyetini kabul ettiğine ilişkin bir açıklaması oldu mu?" sorusuna Tezcan, "Sayın İnce ile sürekli temas halindeyiz. O da gerçekten güçlü bir kampanya yürüttü. YSK açıklamasından sonra kendisi de 'açıklama yapacağını' ifade etti." yanıtını verdi.

"Bir hayal kırıklığı var mı?" sorusuna karşılık Tezcan, bir hayal kırıklıklarının olmadığını, demokrasi yarışında kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu söyledi.

Tezcan, bir soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ilerleyen günlerde düşüncelerini kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

- Seçim sonuçlarına tepki

Öte yandan, sonuçları parti genel merkezinde takip eden ve aralarında CHP eski Parti Meclis Üyesi ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir grup partili, yönetim aleyhine sloganlar attı.

Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren bazı partililer, parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

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