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CHP'den Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın için araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

CHP'den Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın için araştırma istemi

CHP, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında birçok hastanın dumandan etkilendiği, yaklaşık 70 hastanın da başka hastanelere sevk edildiği vurgulandı.

Gerekçede, basına yansıyan haberlere göre, hastanenin 8. katında bulunan yoğun bakım hastalarının bir çoğunun tahliye edilemediği ve güvenli alanlarda tutuldukları iddia edilirken iki başsavcı vekilinin olay yerinde incelemelerde bulunduğu, yangının, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladığı ve hastaneye giriş-çıkışların kapatıldığının ifade edildiği belirtildi.

Yangına 80 araç ve 200 itfaiye personeli ile müdahalede bulunulduğu aktarılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturmaların tamamlanarak, yangının kesin nedeninin kamuoyu ile paylaşılması, hastalar, çalışanlar ve hasta yakınları başta olmak üzere o tarihte hastanede bulunan herkesin hayatını tehlikeye sokan bu yangında ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenerek haklarında gerekli işlemlerin yapılması, ortaya çıkan her türlü maddi zararın tanzim edilerek bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı’nın ne tür önlemler alacağının da belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereği, Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

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