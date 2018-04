CHP’den terörle mücadeleye destek sözü

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’a yaptığı ziyarette terörle mücadeleye destek sözü verdi. CHP İl Başkan Enver Kiraz, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret ederek, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı. CHP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Kiraz, "Polis Haftası içerisindeyiz ve aynı zamanda teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümündeyiz. Her yıl 10 Nisan Polis Haftası olarak kutlanıyor. Şunu iyi biliyoruz ki gerçekten polislik mesleği çok önemli mesleklerden birisi. Aslında birçok mesleği kendi içinde barındırması gereken bir meslek. Önemli, özverili ve adaletli yapılması gereken bir meslek olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin evimizde, işimizde hayatımızı huzur içinde geçirmemiz için polislere, emniyet teşkilatlarına önemli ihtiyaç var" dedi. Başkan Kiraz, Malatya’da polisin huzurun sağlanmasında önemli katkı sunduğunu belirterek, "Malatya’da huzurun sağlanması noktasında müdürümüz ve yönetimindeki emniyet teşkilatı önemli görevler üstleniyor, bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da huzurun sağlanmasında önemli katkı sunuyorlar. Biz de uzun süredir takip ediyoruz, izliyoruz, önemli olaylar yaşanmıyor ve bazı olaylarda da girişimleriniz çok başarılı" şeklinde konuştu. 173 yıldır Polis Teşkilatının önemli görevleri başarıyla yürüttüğünü vurgulayan CHP’li Kiraz, "Son dönemde de gelişen teknolojiye ayak uydurarak önemli görev ve rolleri üstleniyor. Hem bizim huzurumuz için zor bir mücadele verirken, hem de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadele sırasında maalesef şehit verdiğimiz polislerimiz de zaman zaman oluyor. Biz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Destek sözü

CHP olarak Türk Polis Teşkilatının yanında olduklarını vurgulayan Başkan Kiraz, "Her zaman polis güçlerimizin, emniyetimizin yanında olduğumuzu, birlikte her türlü terör odağına karşı, farklı mihraklara karşı birlikte mücadele vereceğimizin sözünü veriyoruz. Her zaman birlikte işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Başkanımızın güzel sözleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türk Polis Teşkilatımızın 173. yıldönümünde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Sadece bugün dolayısıyla değil, esasen teşkilat ve yapı olarak bizatihi şahsınız dahil olmak üzere her dönem her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve hissediyoruz. Bizim gayemiz Malatya ilimizin emniyet ve asayişini sağlamak ve nihayetinde huzuru temin etmektir" şeklinde konuştu.