CHP’den terörle mücadeleye destek sözü

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’a yaptığı ziyarette terörle mücadeleye destek sözü verdi.

CHP İl Başkan Enver Kiraz, Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret ederek, 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı. CHP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Kiraz, "Polis Haftası içerisindeyiz ve aynı zamanda teşkilatımızın 173. kuruluş yıldönümündeyiz. Her yıl 10 Nisan Polis Haftası olarak kutlanıyor. Şunu iyi biliyoruz ki gerçekten polislik mesleği çok önemli mesleklerden birisi. Aslında birçok mesleği kendi içinde barındırması gereken bir meslek. Önemli, özverili ve adaletli yapılması gereken bir meslek olarak değerlendiriyoruz. Hepimizin evimizde, işimizde hayatımızı huzur içinde geçirmemiz için polislere, emniyet teşkilatlarına önemli ihtiyaç var" dedi.

Başkan Kiraz, Malatya’da polisin huzurun sağlanmasında önemli katkı sunduğunu belirterek, "Malatya’da huzurun sağlanması noktasında müdürümüz ve yönetimindeki emniyet teşkilatı önemli görevler üstleniyor, bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da huzurun sağlanmasında önemli katkı sunuyorlar. Biz de uzun süredir takip ediyoruz, izliyoruz, önemli olaylar yaşanmıyor ve bazı olaylarda da girişimleriniz çok başarılı" şeklinde konuştu.

173 yıldır Polis Teşkilatının önemli görevleri başarıyla yürüttüğünü vurgulayan CHP’li Kiraz, "Son dönemde de gelişen teknolojiye ayak uydurarak önemli görev ve rolleri üstleniyor. Hem bizim huzurumuz için zor bir mücadele verirken, hem de ülkemizin birliği ve bütünlüğü için önemli bir mücadele veriliyor. Bu mücadele sırasında maalesef şehit verdiğimiz polislerimiz de zaman zaman oluyor. Biz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.