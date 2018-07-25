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CHP'den TMO'ya "asli görevini bıraktı" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven: - "80 yıldır bölge çiftçisine hizmet veren TMO neden asli görevini bırakmış, çiftçilerimizi özel şirketlerin insafına terk etmiştir"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), faaliyetlerine ilişkin, "80 yıldır bölge çiftçisine hizmet veren TMO neden asli görevini bırakmış, çiftçilerimizi özel şirketlerin insafına terk etmiştir." dedi.

Keven, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TMO'nun Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde bu yıl ürün alımını durdurduğunu belirtti.

Üreticinin, söz konusu ilçelerde özel bir şirkete yönlendirildiğini öne süren Keven, "Kent merkezi ve bazı ilçelerinde TMO alımlarını sürdürürken bu iki ilçemizde neden alım yapılmamaktadır. Çiftçimiz neden mağdur edilmektedir? 80 yıldır bölge çiftçisine hizmet veren TMO neden asli görevini bırakmış, çiftçilerimizi özel şirketlerin insafına terk etmiştir" diye konuştu.

Keven, bölge çiftçisinin ürettiği arpa, buğday, nohut ve yeşil mercimek gibi ürünlerde açıklanan taban fiyatlarının TMO'nun alımı durdurmasıyla düştüğünü ve üreticinin bu durum karşısında zarar ettiğini savundu.

"Taban fiyatlarının makam koltuklarında belirlendiği bu sistemde çiftçi kar edemez." ifadesini kullanan Keven, şunları kaydetti:

"Zaten yüksek enflasyon ve maliyetlerin artışından dolayı zarar eden, yoksullaşan ve alım gücü düşen çiftçimiz bir de bu fiyat politikasından dolayı zarar ettirilmiştir. Çiftçinin kara gün dostu olan TMO'nun işlevsizleştirilmesine, özelleştirme furyasının TMO'yu da vurmasına izin vermeyelim."

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CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Şefaatli TBMM Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy

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