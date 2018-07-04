CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak hazırladığı ve 2008-2016 yıllarını içeren "Türkiye'nin kayıp çocukları" raporunda, ayda ortalama 968 çocuğun kaybolduğu belirtildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Türkiye'nin kayıp çocukları" başlıklı raporun giriş bölümünde yaptığı değerlendirmede, iktidarın, çocuk istismarı denilince sorunu sadece fiziki ve cinsel şiddet boyutunda ele aldığını ancak çocuğun istismarının son derece geniş, acı ve endişe verici bir alanı tanımladığını bildirdi.

Son yıllarda başta çocuğun cinsel istismarı olmak üzere, çocuk intiharları, çocuk evlilikleri ve çocuk yoksulluğunda ciddi bir artış görüldüğünü savunan İlgezdi, TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı raporun ana konusunu ise Türkiye'de endişe verici boyutlara ulaşan "kayıp çocuklar"ın oluşturduğuna dikkati çekti.

Raporda, son iki yıla ait resmi veriler henüz açıklanmadığı için 2008-2016 verilerinin göz önünde bulundurulduğunu aktaran İlgezdi, bu sürede hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri ya da vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısının 104 bin 531 olarak

kayıtlara geçtiğine işaret etti.