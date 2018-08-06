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CHP'den "yeterli imza toplanamadı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı bildirildi

CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569'da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı belirtildi.

CHP'den, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Parti tüzüğünün 48. maddesi uyarınca olağanüstü kurultay için noterden onaylı imzaların genel başkanlığa teslim edilme sürecinin bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi bin 242 olup, tüzüğümüz uyarınca olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622'dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. 2 Ağustos Perşembe gününden önce genel merkezimize noter tebligatıyla gelen talep sayısı 8'dir. Bu tarihten sonra noter kanalıyla herhangi bir talep gelmemiştir. 2 Ağustos Perşembe günü genel merkezimize teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Daha önce noter tebligatıyla gelen 8 talep de bu sayının içinde tekrar sunulmuştur. Teslim edilen 618 belgenin 4 tanesi mükerrerdir. Ayrıca 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir. 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir. Gelen taleplerden 5'i ise Tüzüğümüzün 48/4 maddesi uyarınca zorunlu olan gündem birliğini sağlayamamıştır."

Tüzüğe göre, 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Genel merkezimize sunulan tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince Parti Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri
Birimimizde açıktır." ifadesi kullanıldı.

- Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak

Öte yandan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 Ağustos Çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'da bazı değişikliklere gidebileceği ifade ediliyor.

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