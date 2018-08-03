CHP'den YKS ve LGS için Meclis araştırması istemi

CHP, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına giren öğrencilerin soruları doğru cevaplama oranlarındaki başarısızlığın nedenlerini belirlemek için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, son bir ay içinde açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, ülkedeki eğitim kalitesinin tartışılır hale gelmesine neden olduğu belirtildi.

Gerekçede, 2018-YKS'de Temel Yeterlilik ile Alan Yeterlilik testlerine giren öğrencilerin, kendilerine yöneltilen sorulara verdiği doğru cevapların ortalaması paylaşıldı.

Sınava giren adayların kendilerine yöneltilen sorulara başarılı şekilde cevap verme oranının çoğu derste yüzde 10'un altında kaldığına işaret edilen gerekçede, "Adaylar sıralarına göre değil de başarılarına göre bir okul kazanacak olsalardı, adayların büyük kısmı herhangi bir üniversiteyi kazanamayacak ve açıkta kalacaktı." ifadesine yer verildi.