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CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Altay: - "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

Altay, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

- Mecliste grup oluşturabilecekler Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara
seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor.

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Engin Altay

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