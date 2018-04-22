CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı (1)

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

- Mecliste grup oluşturabilecekler Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara

seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor.