CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı (2)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen arkadaşlarının, "demokrasiye yönelik gasp ve kumpasa zırh olduklarını" söyledi. Altay, Meclis'teki basın toplantısında, "OHAL'in verdiği imkanlara, yargı ve parlamento üzerindeki baskıya" rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi artık yönetemediğini savundu. Engin Altay, "Erdoğan, bulunduğu bu sıkışık halden kurtulmak için Anayasa'yı, kanunları çiğnemek konusunda en ufak bir tereddüt göstermiyor. Bununla da kalmayarak YSK başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarını tek dilden, tek ağızdan, yönetmeyi ve ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi." diye konuştu. Türkiye'nin bu demokrasi ayıbından kurtulması gerektiğini iddia eden Altay, 24 Haziran'daki seçimlere hangi partilerin katılıp katılamayacağının mevzuatta belli olduğuna dikkati çekti. Gelinen noktada demokrasinin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Altay, şunları kaydetti: "Biz artık toplumun daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Ve biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceğiyle ilgili istediği görüş, İYİ Parti bakımından müspet ve lehte bir görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti'nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınmaması hukuki değil, siyasi bir tasarruftur. Dolu dizgin seçimlere giderken seçimleri yürütecek organın, siyasi kararlarda, tasarruflarda bulunması kabul edilemez. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı, demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da demokrasi içinde, demokratik norm ve kurallar çerçevesinde hiç şüphesiz mücadele edeceğiz."

YSK üyelerinin, OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamasını istediklerini öne süren Altay, "Evet, şimdi oldu. Seçime katılmayı hak eden herkes, seçime girebiliyor." algısının toplumda oluşmasını istediklerini söyledi. Demokrasinin herkes için olduğunu belirten Altay, "Bu sebeple, demokrasinin kazanması için, yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili, partimizden bugün istifa ettiler ve İyi Parti'ye katıldılar." diye konuştu. Bu milletvekillerinin demokrasi için bu kararı aldığını söyleyen Altay, "Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik gasp ve kumpasa zırh olmuşlardır. İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur." ifadelerini kullandı. - Bülent Tezcan: "Genel Başkan'ın talimatı" CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiştir. Bu, tarihi bir sorumluluk ve görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi ve demokratik yarışı kurtaran kahramanlar olarak yazacak." görüşünü paylaştı.