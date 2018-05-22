CHP'li aday sıralamayı beğenmedi, istifa etti (2)

'HAKKIMIZ GASBEDİLDİ'

Trabzon'da, 24 Haziran seçimleri için CHP'den 4'üncü sıra milletvekili adayı gösterilen; ancak adaylıktan çekilen ve partisinden de istifa eden Ferda Kudunoğlu, açıklamalarda bulundu. Haklarının gasbedildiğini savunan ve İstanbul’dan getirilen 'ithal' bir adayın 2’nci sıraya konulduğunu kaydeden Kudunoğlu, "Saadet Partisi Trabzon’da 6 aday gösterdi ve 'Kendi adaylarımızla yarışacağız' dedi. Şu an Saadet Partililer diyorlar ki 'Bizim kendi adaylarımız var. Dolayısıyla biz oy verirken CHP'nin, Trabzon’da 2’nci sırada Saadet Partisi’nden aday gösterdiği kişiye oy vermeyeceğiz'. Saadet Partisi liste çıkarmışken, Trabzon’da yaşayamayan, seçilmezse ve seçilse de Trabzon’da yaşamayacak olan bir adayı Trabzon’a getirmesi çok doğru değildir. Ben kesinlikle sıramdan dolayı adaylıktan çekilmedim. Bizim 6’ncı sıra adayımız Mertcan Fero’dur. Mertcan Fero’yu 4’e, beni 6’ncı sıraya getirsinler. Saadet Partisi Trabzon’dan aday çıkarmışken, İstanbul’dan ithal bir adayın emek veren bizlerin hakkı gasbedilerek 2’nci sıraya koyulmasına karşıyım. Buna herkes karşı olmalı" dedi.

Parti genel merkezince durumun gözden geçirileceğine inandığını belirten Kudunoğlu, "Ben genel merkezin bu gerçekleri göz önüne alarak, 2’nci sıraya koyulmuş Saadet Partili adayı çekeceğini umuyorum. Trabzon’a emek verenleri değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu durumu protesto ediyorum. Sanıyorum, Genel Merkez ve Sayın Genel Başkanım bu durumu, gerçeği bilmiyor. Genel Başkanım araştırsın, Çetin Osman Budak’ı çağırsın. 'Trabzon’daki adayları yeniden bana tanıt. Bunlardan gerçekten partiye emek veren kimler bunların dokümanlarını getir' desin. CHP, Saadet Partisi’nden Trabzon’da oy alamayacaktır. Dolayısıyla oyu olmayan İstanbul’dan ithal bir adayı bence göstermekle kendisine yazık etmektedir. Genel Başkan'ıma çağrımdır; babanızın sözünü tutacağınıza inanıyorum. Babanız, 'Sen dik dur oğlum, eğri belasını bulur' demiştir. Ferda Kudunoğlu’nun emeklerini, adaletini değerlendirin. Genel Başkan'ımın bunu yeniden gözden geçireceğine inanıyorum" diye konuştu.

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