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CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 24 Haziran seçimleri için CHP'nin, Saadet Partili adayı 2'nci sıradan, kendisini ise 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıklayan Ferda Kudunoğlu, ardından sosyal medyada göreve yeniden talip olduğunu duyurdu.

CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 24 Haziran seçimleri için CHP'nin, Saadet Partili adayı 2'nci sıradan, kendisini ise 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıklayan Ferda Kudunoğlu, ardından sosyal medyada göreve yeniden talip olduğunu duyurdu. Kudunoğlu, istifasının ilk anda kabul edildiğini öğrenmesi üzerine bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunarak yeniden istifa ettiğini duyurdu.
CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. Ferda Kudunoğlu, SP'li adayın 2'nci sıradan aday gösterilmesi, kendisinin ise 4'üncü sıraya konulması üzerine sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti. Kudunoğlu aldığı bu kararı da daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Kudunoğlu, yeni paylaşımda bulunarak göreve hazır olduğunu ve istifasını geri çektiğini açıkladı. Ancak Kudunoğlu ilk istifasının kabul edildiğini öğrenmesi üzerine yeniden paylaşımda bulunarak geri çektiğini duyurduğu istifasını yenilediğini duyurdu.
İstifasının gerçekleştiğini ifade eden eğitimci Kudunoğlu sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
"Bugün yaptığım sabahki paylaşımda istifama neden olan gerekçeler ortadan kalktığı için istifamı geri aldığımı yazmıştım. Çok da memnun olmuştunuz. Oysa bana verilen eksik bilgiler nedeniyle istifamı geri alma şansım olmadığını öğrendim. Dün öğleden sonra ilçe başkanlığımıza istifa dilekçemi sunmuştum. Partinin de benim yerime yeni bir aday bulmasını da kolaylaştırmak istedim. Akşam bir takım gelişmeler oldu. Yaşananların ardından parti üyeliğim düşmüş oldu. İstifamı da sabah Ankara genel merkeze bildirmişler. Artık size açıkladığım 'istifamı geri aldım' şeklindeki yazımın bir anlamı kalmamış oldu."

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CHP'li adayın baş döndüren istifa süreci

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