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CHP'li Ağbaba: Marşı beğenmeyen anlayış, demokratikleşme ile hesaplaşmaya çalışan anlayıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerini eleştirerek, "İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış, aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayıştır" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerini eleştirerek, "İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış, aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayıştır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve parti üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili "En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır" sözlerini eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi: "İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyormuş. Tabii kendisi müzik uzmanı; bilmediği bir şey, karışmadığı bir şey yok. Biz hep söylüyoruz: Her şeyi bilen tek adam. Bazen mimar, bazen emlakçı, bazen kadın doğum uzmanı, bazen senarist, bazen film yönetmeni oluyor, hangi dizide ne olacağına o karar veriyor, kimin şarkı yapmasına bile karar veriyor. Şimdi Afrin ile ilgili talimat vermiş 'Türkü yapın' diyor, şimdi de İstiklal Marşı ile ilgili bir tartışma başlattı. Bu tartışmanın yapılmasının sebebi; bu dinde güncelleme ile ilgili kendi camiasında çok tepki aldı ve gündem değiştirerek bunu dengelemeye çalışıyor. Bu anlayış, İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış, aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayıştır. Bunu belirtmek lazım ve bunu yüksek sesle söylüyoruz. Esas amaç ne İstiklal Marşı ne başka bir şey; esas amaç Türkiye'nin ilk demokratikleşme, ilk Batılılaşma çabalarının başladığı dönemi hedeflemekte ve onu yok etmeye çalışmaktadır. Bazen Atatürk'e, bazen İnönü'ye laf söyler, bazen ülkenin kurucu değerleriyle çelişir Lozan'a laf eder, şimdi İstiklal Marşı'nın bestesiyle uğraşıyor. Yakında 'Ankara çok soğuk, başkenti değiştirelim' derse şaşmayın. Yakında Türk bayrağı ile ilgili de laf ederse şaşmayın ama buradan söyleyelim bilsin ki eğer marşı değiştireceklerse bu marş bizim marşımız olmaz ancak ve ancak o marş Türkiye'nin değil AKP'nin marşı olur. O yüzden hiçbir gücün ve kuvvetin o marşı bize söyletmeye gücü yetmez." 'ŞEKER İTTİFAKI' Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını da eleştiren Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu konuda bir heyet oluşturdukları belirtti. Heyetin çalışmaları hakkında bilgi veren Ağbaba, "Yaklaşık 20 şeker fabrikasını hep birlikte gezdik ve bu şeker fabrikalarında övünerek söylemek isterim ki birileri Ankara'da ittifak kurmaya çalışıyor, ismini 'Cumhur İttifakı' koymaya çalışıyor. Bu ittifakın adı 'çıkar, koltuk' ittifakıdır. Şeker fabrikaları konusunda bir ittifak oluşmuş durumda. Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokratik Partilisi herkes bir ittifak kurmuş durumda. Bunun ismi de 'şeker ittifakı, ekmek ittifakı, vatan ittifakı'. Sevinerek söylüyorum: Biz de bu ittifakta vatan için, millet için, ülkenin geleceği için, Cumhuriyetin kazanımı için bu ittifakta olmaktan büyük onur duyuruyoruz. Biz gelecek koltuk için ittifak kurmuyoruz. Ülkenin geleceği için, değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız. Önümüzdeki günlerde bu ittifaklar devam edecek" dedi.

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