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CHP'li Ağbaba, oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya'da oyunu kullandı.

CHP'li Ağbaba, oyunu kullandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya'da oyunu kullandı.
Abdulkadir Eriş İlkokulundaki 1293 nolu sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, "Memlekete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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CHP'li Ağbaba, oyunu kullandı

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