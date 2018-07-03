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CHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşim

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mazbatasını aldı.

CHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşim

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mazbatasını aldı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokole alınmamasına ilişkin açıklamasını, "Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. 'CHP şehit cenazelerine katılmasın' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin?" sözleriyle eleştirdi.
​Malatya adliyesinde mazbatasını alan CHP'li Ağbaba, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Veli Ağbaba, CHP ve Muharrem İnce'ye gönül verenlerin seçim gecesi hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Aslında yeni bir başlangıç var artık. Bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim ve kötü olaylarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi söylemek istiyoruz. Türkiye son derece çirkin olaylar yaşıyor. Belki hiç görmediğimiz şekilde barbarca cinayetler işleniyor. İki çocuğumuz, yavrumuz, bebeğimiz katledildi. Aslında bu bir zihniyetin sorgulanması gerekiyor. Onu katledenler kadar; '6 yaşında çocukla evlenebilir', 'öz kızına şehvet duyabilirsin', 'hamile kadın sokağa çıkamaz' deyip, kadının dizinden, kolundan tahrik olanları da aynı şekilde suçlamak ve onları da cezalandırmak lazım. Bu sorun, bir zihniyet sorunudur. Bu sorunun aşılması gerekiyor."
'ŞEHİT CENAZELERİ SEN KATILMA KARDEŞİM'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:
"Zaman zaman seçimden sonra ortam gerildi. Germeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara uymuyoruz. Karşımızda bir bölücü var, maalesef o zat İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. 'CHP şehit cenazelerine katılmasın' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu lafı söylüyorsun? Bu parti senin gibilerle kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerin kanıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi öyle 3- 5 tane lobinin arkasına gizlenerek kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren, yüz binlerce şehit verilerek kuruldu. Dünyada örneği yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir siyasal partidir. Kökleri Kuvayi Milliye'ye, 4 Eylül'e dayanır. Şehitlerin ruhunu incitecek, şehitler arasında ayrım yapan anlayışı şiddetle kınıyoruz. Kim olursa olsun. Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Ama biz her zaman olduğu gibi bu vatan için şehit olan, emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dünyadaki itibarını yükseltmek için her türlü eylem ve etkinliğin içerisinde olacağız. Malatya için, Türkiye'nin demokrasi için, ezilenler için, mağdurlar için gözümüzü budaktan sakınmadan yolumuza devam edeceğimizi, Malatyalıların huzurunda olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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CHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşimCHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşimCHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşimCHP'li Ağbaba: Şehit cenazelerine sen katılma kardeşim

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