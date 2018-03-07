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CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

AĞBABA: TEKEL, SÜMERBANK KİMLERE VERİLDİYSE, ŞEKER DE ONLARA VERİLECEK Şeker fabrikalarının satışına karşı Tokat'ta Turhal Şeker Fabrikası önünde ilçe sakinleriyle buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki 23 milletvekili, ardından Amasya'nın Suluova ilçesine geldi.

AĞBABA: TEKEL, SÜMERBANK KİMLERE VERİLDİYSE, ŞEKER DE ONLARA VERİLECEK Şeker fabrikalarının satışına karşı Tokat'ta Turhal Şeker Fabrikası önünde ilçe sakinleriyle buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki 23 milletvekili, ardından Amasya'nın Suluova ilçesine geldi. Suluova'da hizmet veren Amasya Şeker Fabrikası önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu özelleştirmelerin Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadığını belirterek, şöyle dedi: "Burada bir yapı kurulmuş, şeker fabrikası arsası birine verilmeden, peşkeş çekilmeden kime verilmiş. Üreticiye, çiftçiye verilmiş, insanlar burada bu şekilde üretim yapıyor. Fabrika şu anda burada çalışıyor. Tam da özelleştirmeye karşı olmamızın nedeni bu. Belki şeker fabrikasının tarihini birileri bilmeyebilir ama şeker fabrikası demek, Cumhuriyet demektir. Şeker fabrikası demek Anadolu demektir. Bir şeyi açıkça bilelim. Burada bir siyasi mesele değil ama şeker fabrikalarının satışını Türk çiftçisi istemedi, Türk işçisi istemedi. Buradaki insanlar da karşıdaki esnaf arkadaşlarımız istemedi. Bu satış tamamen Amerika’dan ihraç edilen şeker bazlı nişasta dediğimiz kartellerin, büyük sermaye sahiplerinin talebiyle şeker fabrikaları özelleşiyor. Türkiye özelleştirmeleri çok yakinen gördü, yaşadı. Bu özelleştirmeler Türkiye’de yaşayan hiç kimsenin faydasına olmadı." Özelleştirmelerin halkın yararına olmadığını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları söyledi: "Özelleştirmeler AKP’ye oy verenlerin de yararına olmadı. Yandaş bir iki iş adamının faydasına oldu. Et Balık Kurumu satıldı, eti ithal ediyoruz. Yem fabrikaları satıldı, utanarak söylüyorum, samanı ithal ediyoruz. Başka sigara fabrikaları özelleşti, sigarayı ithal ediyoruz. İthal etmediğimiz bir şey yok. Şekeri özelleştirirsek, şekeri satarsak, bilin ki Türkiye’deki 14 tane şeker fabrikasının yerine rezidanslar, oteller, iş merkezleri dikilecek. Bundan herkesin rahatsız olması gerekiyor. Buna herkesin karşı çıkması gerekiyor. Bakın milli isek, yerli isek, bu ara laf çok ya milli yerli, millilik yerlilik burada belli olur. Bu şeker fabrikaları kimsenin babasının malı değil, kimsenin dedesinin malı değil, sizin de dedenizin, babanızın malı değil, bu fabrikalar, çocuklarınızın, torunlarınızın, doğmamış çocukların size emanettir. Emanete hıyanet etmemeliyiz. Bu ülkede yaşayan bir kardeşiniz, bir milletvekili olarak size yalvarıyorum. Tekel ne olduysa, Sümerbank ne olduysa, kimlere verildiyse, şeker de onlara verilecek. Buna bir siyasi mesele olarak bakmayın ve lütfen buna karşı çıkın." Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, açıklamanın ardından ilçeden ayrılarak, kara yoluyla Çorum'a gitti. Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)

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