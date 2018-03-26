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CHP'li Ağbaba Şeker fabrikalarının satışı kimsenin lehine değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi.

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının satışının kimsenin lehine olmadığını söyledi. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararına karşı Niğde'de Bor Şeker Fabrikası önünde miting düzenlendi. Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partisinin milletvekilleri, Saadet Partisi, İYİ Parti, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler, şeker işçileri ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Zarar eden, enflasyonu yükselten şeker fabrikaları değildir. Bu satış kimsenin lehine değil. Şeker demek Niğde demek, vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz dedi.Konuşmaların ardından halaylar çekildi. Mitinge katılanlar bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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