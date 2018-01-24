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CHP'li Ağbaba: Türkiye'yi tek tipe sokmak istiyorlar

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 18:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin tek tipleştirilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Sadece cezaevinde bulunanları değil, Türkiye'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Açıkça söylüyoruz. Biz, tek tipe girmeyeceğiz" dedi.Malatya'da Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisi tarafından düzenlenen gazeteci Uğur Mumcu'yu Anma ve Kadın Kolları İl Başkanlığı 12'nci Olağan Kongresi'ne CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da katıldı. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada Gaffar Okkan, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'yu anarak, "Ocak ayı bizim tarihimiz açısından kötü bir ay, bu ayda birçok aydın ve yazarımızı kaybettik. 19 Ocak 2007'de hemşehrimiz gazeteci Hrant Dink katledildi. 24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı katlettiler. 31 Ocak 1990'da Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli değerlerden Muammer Aksoy katledildi. Siyasi cinayetler birçok değerli insanı aramızdan aldı. Maalesef bunlardan hesap sorulmadığı için, bu cinayetler devam etti" dedi.Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Ağbaba, "Afrin'de bir operasyon var. Mehmetçiklerimize kazasız belasız görevler diliyorum. Bir an önce ülkelerine dönmelerini diliyorum. AKP Genel Başkanı, Afrin şehidimizin tabutuna elini koydu, orada siyasi bir konuşma yaptı. Siyaset üstü olması gereken bir şehidin üzerinde bile politika yapanları şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin tek tipleştirilmeye çalışıldığını savunan Ağbaba, "18 aydan beri devam eden Olağanüstü Hal rejimiyle, Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Sadece cezaevinde bulunanları değil, Türkiye'yi tek tipe sokmak istiyorlar. Açıkça söylüyoruz. Biz tek tipe girmeyeceğiz. Savunduğumuz değerleri savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Malatya Kürecik'te konuşlu bulunan radar üssünün kaldırılması gerektiğini de savunan Ağbaba, "2011 yılından beri Malatya'nın uğraşmış olduğu konu Kürecik'teki füze kalkanı. Biz, 'Bu İsrail'i korumaya yönelik bir Amerikan kalkanıdır' dedik, 'yok' dediler. Şimdi kabul ediyorlar. Konuyu pazarlık meselesi olarak gündeme getirmişler. Eğer yiğitsen, Afrin konusunda samimiysen gel kardeşim, Amerika'nın kurmuş olduğu füze kalkanını kapat. Bizim girmemize izin vermediler. Bizi sokmamaya çalıştılar. Gel samimiysen, Amerika'ya meydan okuyorsan bu üssü kapat" dedi.

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