CHP'li Ağbaba'dan özelleştirme tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait fabrikalara ilişkin özelleştirme kararı hakkında, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı ertelenen Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının 78 bin 200 ton kotasıyla birlikte 287 milyon liraya satıldığı belirtildi.

Yapılan arazi değerlendirmelerine göre sadece Erzincan Şeker Fabrikası'nın arazisine 240 milyon lira değer biçiliyorken, her iki fabrikanın binaları, makineleri ve arazileriyle 287 milyon liraya satılmasının tepkilere neden olduğu savunuldu.

Özelleştirme kararının ardından Türkşeker'e ait 25 fabrikayı gezen ve açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Erzurum ve Erzincan fabrikalarının satışını eleştirdi.

Veli Ağbaba, kısa süre önce sadece doğalgaza geçilmesi nedeniyle 23 milyon lira yatırım yapılan Erzincan Şeker Fabrikası'nın 77 milyon lira gibi çok komik bir rakamla satışa çıkarıldığını, bunun halka ihanet olduğunu ileri sürdü.