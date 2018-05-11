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CHP'li Ağbaba'dan özelleştirme tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait fabrikalara ilişkin özelleştirme kararı hakkında, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı ertelenen Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarının 78 bin 200 ton kotasıyla birlikte 287 milyon liraya satıldığı belirtildi.

Yapılan arazi değerlendirmelerine göre sadece Erzincan Şeker Fabrikası'nın arazisine 240 milyon lira değer biçiliyorken, her iki fabrikanın binaları, makineleri ve arazileriyle 287 milyon liraya satılmasının tepkilere neden olduğu savunuldu.

Özelleştirme kararının ardından Türkşeker'e ait 25 fabrikayı gezen ve açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Erzurum ve Erzincan fabrikalarının satışını eleştirdi.

Veli Ağbaba, kısa süre önce sadece doğalgaza geçilmesi nedeniyle 23 milyon lira yatırım yapılan Erzincan Şeker Fabrikası'nın 77 milyon lira gibi çok komik bir rakamla satışa çıkarıldığını, bunun halka ihanet olduğunu ileri sürdü.

Fabrikaların satışında kamu yararı gözetilmediğini, fabrikaların hazineye kazanç elde etmek için değil, yandaş iş adamlarına kazanç elde etmek için satıldığını belirten Ağbaba, "Uzmanların yaptıkları hesaplamalara göre Özelleştirme İdaresi'nin 2011 yılında yaptığı ihale baz alındığında iki şeker fabrikasının satışından dolayı kamunun 89 milyon dolar zarara uğratıldığı belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinin ardından şeker fabrikalarını tekrar gerçek sahiplerine, emekçilere, pancar üreticilerine vereceklerini kaydeden Ağbaba, "Onlar fabrikaları özelleştiriyor, biz kamulaştıracağız. Türkiye'yi tekrar üreten, işçisi, üreticisi mutlu olan bir ülke haline getireceğiz. Şeker gibi stratejik bir ürünü elden çıkaranlara, Türkiye'yi uluslararası kartellerin pazarı haline getirip, yerli üreticiye sırt dönenlere halkımız 24 Haziran'da gerekli dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

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