CHP'li Ağbaba'dan şeker fabrikaları tepkisi: Yazıklar olsun

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde zarar etmelerinin gerekçe gösterilmesiyle ilgili, "Sen kendi yandaşlarının bir kalemde 450 milyon TL vergi borcunu siliyorsun. Anadolu insanın emeğini, aşını elinden almak için 28 milyonun hesabını yapıyorsun. Yazıklar olsun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberindeki 13 CHP milletvekili ile birlikte Erzincan Şeker Fabrikası önünde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantıda şeker fabrikalarının kapatılmasına tepki gösterildi. Toplantıda konuşan Veli Ağbaba, vatan ve millet için her türlü ittifakta bulunmaktan onur ve mutluluk duyacaklarını belirtti. Üzerine Şeker-İş Sendikası'nın önlüğünü giyerek vatandaşlara seslenen Veli Ağbaba, "Bundan birileri rahatsız olabilir. İttifak konuşuluyor, deniliyor ki 'Cumhur İttifakı'. İki siyasi parti 2019’daki seçimlerde bir ittifak oluşturma çalışılıyor. Bunun adı koltuk ittifakı ama her gittiğimiz şeker fabrikası önünde bir ittifak da kendiliğinden kuruluyor. Bu ittifak koltuk için, makam için değil; bu ittifak vatan için, bu ittifakın adı vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın şeker fabrikalarıyla ile ilgili açıklamasını da eleştiren Ağbaba şunları söyledi:

"Şeker fabrikaları özelleşecek ama kapanmayacak. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum hemşehrinize, sevgili Başbakanınıza bir çağrı yapıyorum: Sayın Başbakan gel birlikte şeker fabrikalarını değil, geçmişte özeleştirilen tüm kurumları gezelim. Gel Et Balığı, Tekel’i, Sümerbank’ı, yem fabrikalarını gezelim. O özelleştirdiğiniz fabrikaların yerlerinde ne var? Yerlerinde ne var ben söyleyeyim: Ankara Et Balık Kurumu’nun üzerinde kocaman bir AVM var. Adana’da Tekel fabrikasının üzerinde beton binalar yükseliyor. İstanbul Tekel fabrikasının üzerinde rezidanslar, Karayolları'nda AVM, Çanakkale Tekel’de AVM, Malatya Tekel ve Sümerbank fabrikalarının üzerinde AVM’ler var. Öyle söylendiği gibi hiçbir yerde özelleştirilen, çalışan fabrika yok. Şeker fabrikaları zarar ediyor diyorlar. Burası 10 milyon, toplamda da 31 milyon TL zarar ediyor. Bölsek 80 milyona adam başı 35 kuruş düşer. Buradan çağrı yapsak, Türkiye’de millete bileziğini verir, küpesini verir, elindeki servetini verir. Niye bu fabrikalar yabancıya satılmasın diye. Eğer çok zarar ediyorsa bu zararı karşılamaya hazırız. Sen kendi yandaşlarının bir kalemde 450 milyon TL vergi borcunu siliyorsun. Anadolu insanın emeğini, aşını elinden almak için 28 milyonun, 30 milyonun hesabını yapıyorsun. Yazıklar olsun."