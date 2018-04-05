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CHP’li Ağbaba’dan şeker mitingine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla şeker fabrikalarının satılmaması için şeker vatandır, vatan satılmaz demek için bu çağrıyı hükümete de, yetkililere de yapmak için Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum’da buluşacağız" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde 7 Nisan Cumartesi günü Çorum’da yapılacak "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz" mitingi hakkında Şeker Komisyonu üyesi milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla şeker fabrikalarının satılmaması için şeker vatandır, vatan satılmaz demek için bu çağrıyı hükümete de, yetkililere de yapmak için Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum’da buluşacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde 7 Nisan Cumartesi günü Çorum’da yapılacak "Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz" mitingi hakkında Şeker Komisyonu üyesi milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 20 Şubat’tan beri bütün Türkiye’yi gezdiklerini belirten Ağbaba, "30’a yakın milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimizle birlikte adım atmadığımız il kalmadı. 11 bin 612 kilometre yol yaptık milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Anadolu ve Trakya’yı karış karış gezdik. En başından bu yana şeker fabrikalarının satışına karşı çıkan Şeker-İş Sendikası’yla birlikte Türkiye’nin bütün illerine gittik. Şeker fabrikalarının satışının bir Türkiye sorunu olduğunu söyledik. Şekeri savunmanın vatanı savunmakta eşdeğer olduğunu her yerde ifade ettik. Anadolu’da, Trakya’da insanlar bir şeker ittifakı kurdu. Gittiğimiz bütün illerde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP, Vatan Partisi, HDP, ÖDP vardı. Kimi fabrikalarda MHP’li yöneticiler konuştu. Gittiğimiz her yerde AK Partili yurttaşlarımız da bu şeker fabrikalarının eylemlerinde bizlerle birlikte oldu" ifadelerini kullandı.

"Hükümetin bu satış kararını geri çekmesini istiyoruz"
Bu meseleyi başından beri milli mesele olarak gördüklerini söyleyen Ağbaba, "Şeker fabrikalarının satışının talebi çok uluslu firmalardan, çok uluslu sermayelerden, Amerikan firmalarından geldi. AK Parti’nin içinde dahi bu satışı savunan bir tek siyasetçi yok. Hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Türkiye’deki sağcı solcu, muhafazakarı sosyalisti herkes bu şeker fabrikalarının satışına karşı gel bu sevdadan vazgeç. Hükümetin bu satış kararını geri çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum’da buluşacağız"
Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum Saat Kulesi meydanında bir miting gerçekleştiriyoruz. Mitingin ismi ’Şeker Vatandır, Vatan Satılmaz.’ Türk bayrağını alan herkesi, her yurttaşımızı mitinge davet ediyoruz. Bu sadece bizim katılacağımız bir miting değildir, farklı siyasi görüşten insanların da katılacağı mitingdir. Başta Saadet Partisi, İYİ Parti, ÖDP gibi, Demokrat Parti gibi birçok siyasi partiyi davet etti. Yerli pancarımızın, milli fabrikamızın işlemesini isteyen gerçek yurtseverleri Cumartesi günü 11.00’de Çorum’da bekliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aracılığıyla şeker fabrikalarının satılmaması için şeker vatandır, vatan satılmaz demek için bu çağrıyı hükümete de, yetkililere de yapmak için Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum’da buluşacağız."
Ağbaba, Çorum’daki mitinge gitmek isteyen basın mensupları için de Cumartesi sabah saat 07.00’de parti genel merkezi önünden otobüs kaldırılacağını ifade etti.

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