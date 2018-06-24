GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Malatya'da oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Veli Ağbaba'nın oy kullandığı Abdulkadir Eriş İlkokulundaki 1293 numaralı sandıktaki sayımlar tamamlandı. 370 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 329 kişi tercihini yaptı.
Buna göre sandıkta Cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 174'ünü AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, 118'ini CHP'nin adayı Muharrem İnce, 17'sini İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, 7'sini HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, 4'ünü de Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu aldı.
Sandıktaki 4 oy geçersiz sayıldı, 5 oy pusulası ise boş çıktı.
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