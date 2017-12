CHP'li Aksünger'den Bakan Soylu'ya tepki: Yakışıyor mu

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği, ''Sen bittin'' sözüne tepki gösteren Aksünger, ''Sen kimsin ya! Yakışıyor mu'' dedi.

Kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin dış politikası hakkında değerlendirme yapan Aksünger, ülke ve dünya açısından 2017'nin kötü geçtiğini belirtti, 2018'in ise iyi geçmesi temennisinde bulundu.

'ADAMA GÜLERLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tunus'tan zeytinyağı ithal edeceğiz" sözlerini eleştiren Erdal Aksünger şunları söyledi:

"Türkiye'de zeytinlikler kesiliyor, 'Tunus'tan zeytinyağı alabiliriz' diyor. Türkiye'de hayvancılık öldürülüyor; Sırbistan'dan et alıyoruz, Sudan'dan 4 dolara et alacakmışız. Bütün Avrupa bu konuda zerre kadar kafası çalışmıyor mu ki böyle şeyleri ithal etsin. Neden o insanlar bu kadar ucuz et varken almıyorlar da kendi vatandaşı, köylüleri ile bu işi yapmaya çalışıyorlar? Neden? Çünkü ülkenin genel istihdamına, geleceğine ve kendine doyurabilmeye dair konulardır bunlar. Şimdi soruyorum size: Biz ne ihraç edeceğiz? Dünyadaki en büyük fındık üreticilerinden bir ülkesiyiz, dünyadaki en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesiyiz; biz Tunus'tan zeytin getireceğiz. Böyle olunca adama gülerler."