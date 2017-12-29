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CHP'li Aksünger'den Bakan Soylu'ya tepki: Yakışıyor mu

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 20:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği, ''Sen bittin'' sözüne tepki gösteren Aksünger, ''Sen kimsin ya! Yakışıyor mu'' dedi.

Kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin dış politikası hakkında değerlendirme yapan Aksünger, ülke ve dünya açısından 2017'nin kötü geçtiğini belirtti, 2018'in ise iyi geçmesi temennisinde bulundu.

'ADAMA GÜLERLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tunus'tan zeytinyağı ithal edeceğiz" sözlerini eleştiren Erdal Aksünger şunları söyledi:

"Türkiye'de zeytinlikler kesiliyor, 'Tunus'tan zeytinyağı alabiliriz' diyor. Türkiye'de hayvancılık öldürülüyor; Sırbistan'dan et alıyoruz, Sudan'dan 4 dolara et alacakmışız. Bütün Avrupa bu konuda zerre kadar kafası çalışmıyor mu ki böyle şeyleri ithal etsin. Neden o insanlar bu kadar ucuz et varken almıyorlar da kendi vatandaşı, köylüleri ile bu işi yapmaya çalışıyorlar? Neden? Çünkü ülkenin genel istihdamına, geleceğine ve kendine doyurabilmeye dair konulardır bunlar. Şimdi soruyorum size: Biz ne ihraç edeceğiz? Dünyadaki en büyük fındık üreticilerinden bir ülkesiyiz, dünyadaki en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesiyiz; biz Tunus'tan zeytin getireceğiz. Böyle olunca adama gülerler."

'MİLLET MECLİSİ YOK SAYILIYOR'

Aksünger, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) de değinerek, "Bu ülke ortak akılla yönetilmeyi bir kenara bıraktı artık. Yargı ile ilgili düzenlemeler bir tek adamın imzası ile düzenleniyor. Yargıtay üyelerini azaltacaklardı, kendileri kanun yaparak Meclis'ten geçirdiler, şimdi bütün milleti aşağılayarak Meclis'in kapandığı gün KHK ile getiriyorlar. Bu Meclis'in itibarını yerle bir etmeyle alakalı bir konudur. Millet temsilini yok saymayla alakalı bir konudur" ifadelerini kullandı.

'YAKIŞIYOR MU'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da partisinin bir ilçe kongresinde yaptığı konuşması sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ''Sen bittin'' sözüne de tepki gösteren Aksünger, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiğini hatırlattı. Bakan Soylu'ya bu konuda sorular yönelten Aksünger şöyle dedi:

"Acaba merak ediyorum Süleyman Soylu'nun kendisinin bu 11 bin 480 kişinin içinde ismi var mı, dostları var mı, ailesi var mı? Merak ediyorum. Çıkın açıklayın bunları işte. Sen kim oluyorsun ya! Senin haddine mi? Konuşmalara bak. Bu memleketin, Cumhuriyet'in tarihine özdeş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturan bir genel başkana ettiğin hakaretlere, tehditlere bak. Sen kimsin ya! Yakışıyor mu. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç güvenliğini sağlayacak, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeden onlara her türlü güvenceyi sağlayacak olan koltukta oturan zat. Memlekette hukuk devleti bitmiş. Bir yürekli savcı, Cumhuriyet'in savcısı olacak, onun gereğini yapacak aslında."

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