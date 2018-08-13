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CHP'li Albayrak: Amerika'nın karşısında dikilmek boynumuzun borcu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, döviz kurlarındaki artış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşı herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durması gerektiğini söyledi.

CHP'li Albayrak: Amerika'nın karşısında dikilmek boynumuzun borcu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, döviz kurlarındaki artış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşı herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durması gerektiğini söyledi. Albayrak, "Eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika'nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur" dedi.
Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve temsilcileri ile bir araya geldi. Döviz kurlarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Albayrak, 1 aydır ekonomik dalgalanmalar olduğunu belirterek, "Türkiye'miz son 1 aydan bu yana, bir ekonomik dalgalanma içerisinde. Herkes ne olacağını bekliyor. Arkadaşlar, ben her zaman söylüyorum; işin siyasal boyutu yok. Eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika'nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur. Zaten Amerika'yı ben oldum olası sevmedim, gençliğimde de sevmedim, bizim 68 Kuşağı zaten hiç sevmedi ama şimdi sıkıntı içerisindeyiz" diye konuştu.
'ERDOĞAN'IN YANINDA DURMAK GEREK'
Herkesin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı birleşmesi gerektiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:
"Arkadaşlar herkes ABD’ye karşı birleşmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmak gerekir; o senin partin bu benim partim değil. Şu anda hükümetin başında cumhurbaşkanı var, bir hükümet var, bir meclis var, siyasi partiler var. Herkes birleşecek Amerika'ya karşı, isterse dünya devi olsun, buna karşı bütün direncimizi göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşeceğiz. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama şunu da bilsinler ki Türkiye hiçbir şeye pabuç bırakmaz. Biz yedi düvele meydan okumuş insanlarız, Çanakkale en güzel örneğidir. Emperyalist güçlere karşı şehit verirken de biz Türkiye'yi böyle savunduk, her zaman böyle olacaktır."
'HÜKÜMETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'
Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, sonuna kadar hükümetin yanında olacağını belirterek, "Eğer bu bir kurtuluş savaşı ise bu kurtuluş savaşını içerisinde hepimiz sonuna kadar hükümetimizin yanında olacağız. Esnaf camiasının da bu benim düşüncemi paylaştığını düşünüyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin de daha önemlisi hükümetimizin bir an önce ekonomik krizi azaltarak bu olayı biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor. Ben buradaki esnaf camiasının da benimle aynı düşünde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Albayrak: Amerika'nın karşısında dikilmek boynumuzun borcuCHP'li Albayrak: Amerika'nın karşısında dikilmek boynumuzun borcuCHP'li Albayrak: Amerika'nın karşısında dikilmek boynumuzun borcu

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