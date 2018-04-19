CHP'li Altay: Bu karar siyasi ötanazi kararıdır

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçimlerin erkene alınmasına ilişkin "Erdoğan'ı Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek demiştim fakat bu sefer birlikte gidecekler. Siyasi ötanazi haklarını kullanmaya karar vermişler, oturmuşlar. Bu karar aynı zamanda bir siyasi ötanazi kararıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Taayip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı aldıklarını anımsatarak şunları söyledi:

"Dün de söyledim gidişleri güle güle olsun inşallah. Bu seçimle ilgili vatandaşın kafasında erken, şok, beklenmedik karar algısı var. Bence bu doğru değil. Bu büyük bir fırsat, Türkiye için tarihi bir fırsat. 20 Temmuz darbe sürecinden 24 Haziran’da kurtulacak. Erken seçimin gerekçesine baktığınızda üç temel şey görüyorsunuz. Birincisi AB ile ilişkiler. Hükümet şiddetle eleştirdi AB ilerleme raporunu ama erken seçim kararına AB ile ilişkilerini koymanız bu ilerleme raporunu kabul etmenizdir. İkincisi küresel gelişmeler.Erdoğan, AK Parti üzerinde kontrolüyle ilgili tereddütler yaşıyor. Bu karar aynı zamanda AK Parti ve Erdoğan’ın bu ülkeyi yönetemediğinin itirafıdır. Freni patlayan kamyon devrildi. Erdoğan devrilen kamyonu millete toplatmak derdinde. Kimse o devrilen kamyonun hurdalarıyla uğraşmayacak. Benim toplumda gördüğüm şu; özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın Erdoğan’ın kin, hırs, öfkesine tahammülü kalmamış. AK Parti'ye oy veren seçmenler bu günaha ortak olmayacak. Erdoğan'ı Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek demiştim fakat bu sefer birlikte gidecekler. Siyasi ötanazi haklarını kullanmaya karar vermişler, oturmuşlar. Bu karar aynı zamanda bir siyasi ötanazi kararıdır. Bizim seçim beyannamemiz örgütümüzle, hukukçularımızla 24 Haziran günü sandık sonuçları ilan edilene kadar kadrolarımız göreve hazırdır ve kazanacağız. Aceleniz ne? Gümrükten mal kaçırır gibi seçime giden hava var. Erken seçim kanunu teklifini yarın genel kurulda görüşüp bu işi bitirmek istiyorlar. Hem komisyonda hem genel kurulda 'evet' diyeceğiz biz de."

"SINAV TARİHİNİ İLERİ GERİ ÇEKMEK GENÇLERE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK"

Engin Aytay, seçim tarihinin öne alınmasını eleştirerek şunları söyledi:

"Aklımıza şu geldi doğal olarak 2D seçimidir bu seçim. Demokrasiden yana olanlar, diktatörden yana olanlar. Demokrasiden yana olan sadece liderle ve siyasi partiler değildir Türkiye demokrasiden yanadır. Hiç merak etme Erdoğan, millet ittifakını sandıkta yapacak. Üniversite sınav tarihiyle oynandı. Milyonlarca öğrencimizin kendini konsantre ettiği tarihi şimdiden ileri geri çekmek o gençlere yapılmış bir saygısızlıktır. 24 Haziran seçimleri Türkiye’de huzur, demokrasi ve adaletin yeniden inşa edileceği bir süre olacaktır. Milletin oyu namusudur, namusu bizim için kutsal emanettir. Emaneti koruyacağımıza aziz milletimiz önünde söz veriyoruz"

"ELBETTE SAYIN KILIÇDAROĞLU EN GÜÇLÜ İSİMDİR"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soruya Engin Altay şu yanıtı verdi:

"CHP adayının merak edilmesi seçimleri CHP'nin kazanacağının açık göstergesidir. Buna göre CHP adayını CHP Parti Meclisi belirleyecek. Değişik yöntemler var aday belirlemede, seçim, seçmen değişimi yapmamız mümkündü ama takvim sıkışık. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu en güçlü isimdir. Biz Türkiye’de demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. CHP adayı da kısa sürede açıklanacak herkesin tamam kardeşim şimdi oldu dediği adayla huzuruna geleceğiz, 3-5 gün olur. Bekir Bozdağ’ın bizim adayımızı belirtmek gibi hakkı olmaz. Adayımız bizim değil demokrasinin adayıdır. Propaganda çok kolay ya. Millete bir soru soracağız demokrasi mi diktatörlük mü? 24 Haziran seçimleri için ben çok rahatım. Niyetlerini görelim. Parlamentonun uzun süre çalışacağına ihtimal vermiyorum. Uyum yasalarının çıkması gerekiyor ama hukuku o kadar çiğnediler ki. Seçim sonrasına kalırsa uyum yasalarına inşallah gerek kalmayacak."

"İYİ PARTİNİN SEÇİME GİRMEMESİ KONUŞULAMAZ"

Engin Altay, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceğini ilişkin soruyu "İYİ Parti, Aralık ayında büyük kongresini yaptı. Seçimlere rahatlıkla girebilir. İYİ Parti'nin seçime girmemesi gibi birşey konuşulamaz bence" diye yanıtladı.

Altay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın "Pehlivanlar ortaya çıktı" sözüne ilişkin "Ortaya çıkan pehlivanlar toz koparan, biz baş pehlivanı çıkaracağız" dedi.