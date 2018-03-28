HABER

CHP’li Altay: “CHP ittifak yapacak veya yapmayacak demem, seçimler için vakit var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem. Önümüzdeki günlerde seçimler için vakit var. Hiçbir şey imkansız değil" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, "Milyon dolarla basıp da FETÖ terör örgütü üyesi olup da hakkında cezai, hukuki, idari soruşturma yapılmayan kimlerdir? FETÖ’nün siyasi ayağı nerededir? FETÖ ile mücadele bahanesiyle ki ver parayı kurtul mantığıyla birçok FETÖ terör örgütü mensubunun dışarılarda elini kolunu sallayarak gezdiğini bilirken, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesine daha fazla tahammülümüz yoktur. OHAL derhal kaldırılmalıdır. Milli Güvenlik Kurulu üyelerine çağrıda bulunuyorum; devletimiz güçlüdür, muktedirdir, istenirse FETÖ kalıntılarını temizleyecek güç, kabiliyet ve imkana sahiptir" ifadelerini kullandı.

CHP ittifak yapacak mı ?
Kılıçdaroğlu’nun ittifak görüşmeleriyle ilgili açıklamalarına ilişkin de Altay, özel olarak resmi bir çalışma olmadığını söyledi. Altay, "Karşı taraf, diğer siyasi partilerin anlayışını görmek lazım. Herkesin yaklaşımları, ilkeleri ortaya çıktığında en uygun ittifak modelleri konuşulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacak veya yapmayacak demem. Önümüzdeki günlerde seçimler için vakit var. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu. Altay, şunları kaydetti:
"Biz ittifak yapmayız, ’ittifaka karşıyız’ diyen CHP’liyi getirin. Avrupa’daki, gelişmiş ekonomilerdeki ittifak modelleri ile Türkiye’deki ittifak modeli çok farklı. İttifak taşıyıcı annelik gibi görülmemeli. İttifakın yasasının eşitsizlik boyutuna itiraz ediyoruz, özüne değil."

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Öğretmenden kız öğrencilere korkunç taciz!Öğretmenden kız öğrencilere korkunç taciz!
Başı açık kızlara sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!Başı açık kızlara sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.