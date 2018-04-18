HABER

CHP'li Altay: Mübarek bir iş daha yapıp, toplumu beladan kurtaracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceği açıklamasına ilişkin "Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceği açıklamasına ilişkin "Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor. Mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Pazar günü erken seçim yapılmasına karar verdiklerini duyurmasının ardından TBMM'de açıklama yaptı. CHP'li Altay, seçim tarihinin 24 Haziran olmasında fayda olduğunu belirterek, "Söz konusu Erdoğan'ın hırsıysa hiçbirinin önemi yok Türkiye'de. Çocuklarımızın durumunu ayrı tutarsak 24 Haziran olmasında büyük fayda var. Birincisi zaten çok kırılgan, pert olmuş ekonomi var. 5 aylık seçim belirsizliği ekonomiyi daha da allak bullak eder. Bu da milletimize yansır. Milletin zarar görmemesi adına düşünüldüyse benim görüşüm şu. AK Parti özellikle Erdoğan, toplumun nezdinde sürekli güç, destek kaybediyor. Bir inişte. İnişi devam ederken, mevcut gücünü koruyarak muhafaza ederek, sandıktan çıkabilmeyi umut ediyor" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4- 5 ay önce erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylediğini hatırlatan Altay, "Hep birlikte yaşayarak, göreceğiz ki 24 Haziran'da Türkiye sırtındaki bu ağır yükü atacak ve yeniden demokrasi kazanacak. Genel başkanımız 4- 5 ay önce seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemişti. 24 Haziran Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor sanıyorum. Güzel olacak. Bu mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.

İş adamı aracının içinde öldürüldü!İş adamı aracının içinde öldürüldü!
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
'Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak''Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.