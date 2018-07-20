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CHP'li Altay: Türkiye'de artık anayasa yoktur (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay’ın tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunu reddetmesini eleştirerek "Türkiye’de artık anayasa yoktur.

Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay’ın tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunu reddetmesini eleştirerek "Türkiye’de artık anayasa yoktur. Türkiye’de artık Saray yargısı eliyle orman kanunları geçerlidir" dedi.

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