CHP'li Altınok'tan 'tiyatroya yasak' tepkisi

İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Sanatçı Fazıl Say'ın konserine satırlı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Altınok, "Muzaffer İzgü'nün 'Üç Kuruşluk Diktatör' oyununu sahneleyen Ankara Birlik Tiyatrosu'na soruşturma açıldı. İzmir Yenikapı Tiyatrosu ve Antakya ve İzmir Ayışığı Sanat Merkezi son KHK'yle birlikte mühürlendi. Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği 'Güneşin Sofrasında-Nâzım ile Brecht' adlı oyunun gösterimi, Olağanüstü Hal gerekçesiyle yasaklandı. OHAL sonrasında buna benzer sayısız örnek var. Ancak gerici toplantılar ve istismar propagandalarının yapıldığı konferanslar ise iktidar tarafından desteklendi. OHAL'de gerici toplantılar serbest, tiyatro ise yasak. 15 yıllık AKP iktidarında 'kültürsüzlük' politikaları, eğitimden sanata baskıcı yaklaşımı OHAL döneminde en üst seviyeye ulaştı. Düşünen, sorgulayan birey yerine, itaat eden uyuşuk bir toplum hedefi çerçevesinde üniversitelerde konferanslar yasaklanıyor. Cemaat sözcülerine, gerici konferanslara yer açanlar, sıra CHP milletvekillerine, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, Levent Üzümcü başta olmak üzere muhalif sanatçı ve aydınlara gelince salonlarını kapatıyor. AKM'yi kapatan akıl, Cumhuriyet döneminde yetişmiş dünya sanatçısı yok diyebiliyor. Bu anlayış bile iktidarın sanattan ne kadar 'anlamadığını' ve uzak olduğunun ispatı değil mi?" diye konuştu.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 'Adalet Sizsiniz' oyununun 3 şehrin valiliği tarafından yasaklanması sonrası CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, "Önce ‘Adalet Sizsiniz' sonra da Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyunu yasaklandı. Savaşlarda dahi tiyatrolar kapatılmazken, bu dönemde tiyatroya yasak geldi. Adaletsizsiniz" dedi.

'İKTİDARA DENİLEBİLECEK TEK ŞEY: ADALETSİZSİNİZ

Altıok, iktidarın OHAL'i uzatırken sayısız kez Fransa'daki OHAL uygulamasını örnek gösterdiğini vurgulayarak, "Son olarak Adalet Sizsiniz oyunu Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. Barış Atay'ın Sadece Diktatör adlı oyunu ise Artvin'de Valilik tarafından yasaklandı. İktidar OHAL'ı uzatırken Fransa'da da OHAL'in olduğunu öne sürüyordu. Fransa'da kültür ve sanat harcamaları 14 Milyar euro iken, bu iktidar kültür ve sanat harcamalarına 600 milyon euro ayırıyor. O harcamaların birçoğu da olması gerektiği gibi sanatçılara ve sanata harcanmıyor. Burada iktidara denilebilecek tek şey şudur; adaletsizsiniz" şeklinde konuştu.

'SANAT VE TİYATRO KAZANACAK'

Altıok, oyunun bir bölümünde Galileo'nun dünyanın döndüğünü söylediği için kilise baskısı ve ölüm tehditleri almasına atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Adaletsizsiniz oyunu Çanakkale'de yaptığımız Adalet Kurultayında sergilendi. Oyun, partililerimiz ve katılımcıların ayakta alkışlarıyla sona ermişti. Oyunun bir bölümünde dünyanın döndüğünü söylediği için Galileo'ya yapılan kilise baskısı ve ölüm tehditleri de işleniyor. Ben, iktidar mensuplarına bu oyunu yasaklamalarını değil, bilakis, özellikle gidip izlemelerini tavsiye ediyorum. İzlesinler ki Galileo'yu tehdit eden, kitaplarını yasaklayan ve baskı yapan karanlık engizisyonun nasıl tarihin çöplüğüne gittiğini, Galileo'nun da nasıl haklı çıktığını ve evrensel bir değer, bilim insanı olarak kabul edildiğini görsünler. Yoksa iktidarın da akıbeti aynı engizisyon gibi olacak. İktidar, tarihin karanlık sayfalarında kaybolurken, sanat ve tiyatro hep olacak ve kazanacak."

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