HABER

CHP'li Altıok'tan tek tip kıyafet eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 15:33 | Son Güncelleme 11 saat önce

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyme kararına ilişkin, "Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Karabük'te partisinin il başkanlığının toplantısına katıldı. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Altıok, AK Parti iktidarında kadına şiddetin yüzde 1400 arttığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Bu sadece kayıtlara alınabildiği kadarıyla böyle. Her geçen gün iktidarın kadına dönük ayrıştırıcı, yok edici söylemi, cezasızlık ve meşrulaştırma politikaları yüzünden kız kardeşlerimiz, kadın yurttaşlarımız hedef alınıyorlar, bir bir öldürüyorlar. Türkiye kadın-erkek eşitliği sıralamasında 144 ülke arasında 130'uncu sıraya kadar geriledi."

İlerleme ve büyümenin, ancak eğitim ve bilimle mümkün olduğunu belirten Altıok, dış ülkelere meydan okuyan bir ülke olmak için çalıştıklarını anlatırken şöyle dedi:

"Ama çökmüş bir ekonomiyle babalanarak değil, ürettiğimizle, bilimsel eğitimle, kazandığımız icatlarımızla batıya meydan okumak istiyoruz. Üreten ve büyüyen bir ülke olarak meydan okumak istiyoruz. Kazancının arkasında gelirinin katça paylaşıldığı bir düzen kurarak, eşit ve adaletli bir sistem getirerek herkesin doyduğu, herkesin alnının ak olduğu, herkesin mutlu olduğu bir ülke olmayı istiyoruz. Böyle bir siyaset tanımı yapıyoruz. Çocuklarımızı kindar ve dindar nesil ayrışmasından böyle bir eğitim sisteminden kurtarmak ve onları tarikatların baskısı altından kurtarmak istiyoruz. Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir bütünlük içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam haklarını korumak ve geçiştirmektir."

Altıok, bugün yayımlanan KHK'ya değinirken 'tek tipleştirmenin devamı' niteliğinde olan tek tip kıyafet anlayışının da getirildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, KHK'larla yüzlerce kişinin ihraç edildiğini. bu anlayışa devam edildiğini kaydederek, "Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar Vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecekler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Hayta İsmail'den olay sözler: '30 yaşında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu'

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Son seçim anketi açıklandı: Bu Pazar seçim olsaydı... İşte oy oranları

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Erdoğan'ı korkuttu! Sahneye bir anda atladı ve...

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri açıkladı

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri açıkladı

Erdoğan fena patladı: Ne demek adımı kullanmak

Erdoğan fena patladı: Ne demek adımı kullanmak

Bahçeli'den çok çarpıcı 'Zarrab' yorumu

Bahçeli'den çok çarpıcı 'Zarrab' yorumu

AK Parti'den belediyelere 'uyarı listesi'

AK Parti'den belediyelere 'uyarı listesi'

Ahmet Takan yazdı: Abdullah Gül yüzde 49'u istiyor!..

Ahmet Takan yazdı: Abdullah Gül yüzde 49'u istiyor!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!

Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar

Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar

Başbakan Yıldırım: ABD'nin Kudüs kararı BM'ye çarptı geri döndü!

Başbakan Yıldırım: ABD'nin Kudüs kararı BM'ye çarptı geri döndü!

Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!

Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: Bedeli ölümdür!

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.