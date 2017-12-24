CHP'li Altıok'tan tek tip kıyafet eleştirisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyme kararına ilişkin, "Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Karabük'te partisinin il başkanlığının toplantısına katıldı. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Altıok, AK Parti iktidarında kadına şiddetin yüzde 1400 arttığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Bu sadece kayıtlara alınabildiği kadarıyla böyle. Her geçen gün iktidarın kadına dönük ayrıştırıcı, yok edici söylemi, cezasızlık ve meşrulaştırma politikaları yüzünden kız kardeşlerimiz, kadın yurttaşlarımız hedef alınıyorlar, bir bir öldürüyorlar. Türkiye kadın-erkek eşitliği sıralamasında 144 ülke arasında 130'uncu sıraya kadar geriledi."

İlerleme ve büyümenin, ancak eğitim ve bilimle mümkün olduğunu belirten Altıok, dış ülkelere meydan okuyan bir ülke olmak için çalıştıklarını anlatırken şöyle dedi: