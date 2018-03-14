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CHP’li Atıcı: Şifa dağıtan sağlık çalışanları şifaya muhtaç hale geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Şifa dağıtan sağlık çalışanları şifaya muhtaç hale geldi.

Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)- CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Şifa dağıtan sağlık çalışanları şifaya muhtaç hale geldi. Hasta orada şifa bekliyor, doktor burada atama bekliyor. Sağlığımız üzerinden para kazananlara biz hakkımızı, emeğimizi helal etmiyoruz” dedi. CHP İstanbul Mileltvekili Aytuğ Atıcı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 14 Mart Tıp Bayramı’nı 15 yıl öncesinde anlamına uygun olarak kutladıklarını bildirdi. Sağlık çalışanlarının, öldürüldüğü, şiddete uğradığı ve intihar ettiğini bildiren Aytuğ Atıcı, sağlıkta şiddet ve çalışanlara ilişkin iki kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette, ceza alt sınırının 2 yıl olmasını istediklerini vurgulayan Aytuğ Atıcı şöyle konuştu: “Şifa dağıtan sağlık çalışanları şifaya muhtaç hale geldi. Hasta orada şifa bekliyor, doktor burada atama bekliyor. Sağlığımız üzerinden para kazananlara biz hakkımızı, emeğimizi helal etmiyoruz. Biz, bu ülkedeki bir avuç sağlık çalışanları, cumhuriyetin ilk yıllarında sıtmayı, veremi para pul istemeden yok etmiş insanlarız ama şimdi, bizim bu emeğimiz üzerinden yurt dışına para pompalayan konsorsiyumları zenginleştiren, yandaşları uçuran bir sağlık sisteminin varlığında, biz sağlık çalışanları, hekimler haklarımızı helal etmiyoruz."

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