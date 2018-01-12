CHP’li Atıcı'dan gemi önergesi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Yunanistan'da durdurulan Tanzanya bandıralı gemiyle ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Atıcı, şunları söyledi:

"Mersin Limanı'ndan kalktığı söylenen bir gemide İskenderun ve Mersin'de yüklenen ve bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat, elektriksiz patlayıcılar ve 11 adet sıvılaştırılmış petrol gazı tankı bulunduğu iddiaları ulusal ve uluslararası basında yer almıştır. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 06.01.2018 tarihinde Girit yakınlarında durdurulan ve adının Andromeda olduğu bilinen geminin Libya'ya gitmekte olduğu iddia edilmiş ve gemide bulunan tamamı yabancı uyruklu 8 kişinin de gözaltına alındığı da ifade edilmiştir. Yunanistan makamlarından yapılan açıklamada, gemide ele geçirilen yaklaşık 410 ton malzemenin bomba yapımında ve terörist saldırılarda kullanılabileceği vurgulanmıştır. Söz konusu gemiye bomba yapımında kullanılan bu malzemeler Mersin ve İskenderun Limanları'nda mı yüklenmiştir? Bomba yapımında kullanılan bu malzemeler başka limanlarda yüklenmiş olsa bile geçişine nasıl izin verilmiştir? Girit açıklarında durdurulan gemi ile ilgili Yunanistan makamları ile iletişime geçilmiş midir? Tanzanya bandıralı olduğu söylenen gemide bulunduğu iddia edilen malzemeler gerçeği yansıtıyorsa, liman yetkilileri hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Bu malzemeler hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bilgisi var mıdır? 2011 yılından itibaren Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından silah ambargosu uygulandığı bilinen Libya'ya, bomba yapımında kullanılan bu malzemelerin gitmesi ile ambargo delinmiş olmakta mıdır?"

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