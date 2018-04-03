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CHP’li Aykut Erdoğdu: "Tek haneli enflasyon artık hayal"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Doğal gaz ve elektriğe Nisan ayı başında yapılan zamlarla kurdaki artışın etkisiyle enflasyon rakamının tek haneye inmesini zorlaştı.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Doğal gaz ve elektriğe Nisan ayı başında yapılan zamlarla kurdaki artışın etkisiyle enflasyon rakamının tek haneye inmesini zorlaştı. AKP yönetiminde tek haneli enflasyon artık hayal” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin enflasyonun düşeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğdu, “Doğal gaz ve elektriğe Nisan ayı başında yapılan zamlarla kurdaki artışın etkisiyle enflasyon rakamının tek haneye inmesini zorlaştı. AKP yönetiminde tek haneli enflasyon artık hayal” ifadelerini kullandı.
TÜİK’in enflasyonun, Mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oranında artış gösterdiğini açıkladığını kaydeden Erdoğdu, “Bu rakamlar, ekonomideki çift haneli işsizliğin yanında çift haneli enflasyonu da teyit etmiş oldu. 2017’nin Şubat’ından bu yana girdiğimiz çift haneli enflasyon sürecinden çıkmamız artık zor. Çünkü asıl tehlikeli olan, çift haneli durumun on iki aylık ortalamalara göre enflasyon rakamlarında da kemikleşmiş olması. Bunun anlamı şu; kısa orta vadede yüzde 10’un altında enflasyon Türkiye’de artık hemen hemen imkansız. 2008 küresel krizinden beri ilk kez Türkiye’de on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranları bu kadar uzun süre yüzde 10’un üzerinde seyrediyor” diye konuştu.

"ÜFE’deki seyir, düşük TÜFE’ye engel"
ÜFE’deki yüksek seyrin, düşük TÜFE’nin önündeki asıl engel olduğuna işaret eden Erdoğdu, şunları söyledi: "Bugün açıklanan rakamlar, aylardır enflasyonun düşeceği yönünde açıklamalar yapan hükümeti tekzip ettiği gibi, enflasyon ve kurdaki artışa karşın ‘faizleri indirin’ diyenle de dalga geçiyor. Son açıklanan verilerin de gösterdiği gibi taze meyve ve sebze, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve haberleşme haricindeki bütün kalemlerde son derece yüksek enflasyon rakamları kaydedilmeye devam ediyor. En çok da ara malları fiyatlarında artış var. Dolar fiyatındaki artış maliyetleri artırıyor. Ara malları yıllık artışı yüzde 17,5’u buldu. Altın dışında dayanıklı mallarda enflasyon rakamı yüzde 16,08, işlenmiş gıda da enflasyon rakamı ise yüzde 14,42’ye ulaştı".

"Türkiye, Arjantin’den sonra G-20 üyesi olup da enflasyonu çift haneli olan ikinci ülke"
Merkez Bankası’nın faiz politikasında dikkate aldığı temel unsurlardan olan çekirdek enflasyon göstergelerinin de çift haneye demir attığını ifade eden Erdoğdu, "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın haricindeki enflasyon rakamı yüzde 11,44 ile geçen yılsonu rakamlarına yakın seyrediyor. Doğal gaz ve elektriğe Nisan ayı başında yapılan zamlar ile artan kurun etkisi görüldüğünde enflasyon rakamının tek haneye inmesi çok zor. Kur-faiz-enflasyonun birbirini yukarı çektiği kısır döngüye girdik. Türkiye, Arjantin’den sonra G-20 üyesi olup da enflasyonu çift haneli olan ikinci ülke. Enflasyon liginde beraber olduğumuz ülkelerin çoğu üçüncü dünya ülkesi. Bu durumdan çıkmak için hükümetin acilen orta ve uzun vadeli önlemler alması gerekiyor. Ama her an erken seçim hamlesi beklenen AKP hükümetinden ekonomide ciddi tedbirler beklemek de abesle iştigal" açıklamasında bulundu.

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