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CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.

Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.

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