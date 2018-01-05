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CHP'li Balbay: Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 36 dakika önce

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, AK Parti Hükümeti'ne yüklenip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı" diyerek eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Bergama ilçe kongresinde başkan seçilen Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Atlam ve partililer de hazır bulundu. Ziyarette partililere seslenen Milletvekili Mustafa Balbay, AK Parti Hükümeti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Balbay, "Eğer mücadele edeceksen CHP ile değil teröristler ile mücadele et. Mücadele edeceksen Türkiye düşmanları ile mücadele et. Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı? İçişleri Bakanlığı dışında her şeyi yapıyorsun" diyerek Bakan Soylu'yu eleştirdi.

'BU BİR TESADÜF MÜ?'

Hükümetin CHP'li belediyelere yönelik zamanlamasına da ayrıca vurgu yapmak istediğini belirten Milletvekili Balbay, "Reza Zarrab Türkiye aleyhine konuşmaya başladı. Ataşehir Belediye Başkanı görevinden alındı. Hakan Atilla ABD'de suçlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı görevinden alındı. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Onlar konuşulmasın, Türkiye'de CHP konuşulsun ve CHP kendini savunmak zorunda kalsın diye bunu yapıyorlar" diye konuştu.

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