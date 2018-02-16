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CHP’li Başkan AK Partili Yıldız’ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 08:58 | Son Güncelleme

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Ali Alper ve yönetim kurulu Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’ı ziyaret etti.Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, CHP İlçe Başkanı olarak seçilen Ali Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının ardından CHP’li başkan ve yönetimi de Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’a iadeyi ziyarette bulundu.

CHP’li Başkan AK Partili Yıldız’ı ziyaret etti

CHP Ürgüp İlçe Başkanı Ali Alper ve yönetim kurulu Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’ı ziyaret etti.
Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, CHP İlçe Başkanı olarak seçilen Ali Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının ardından CHP’li başkan ve yönetimi de Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız’a iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarete CHP Belediye Meclis Üyeleri de katılırken Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız nazik ziyaretlerinden dolayı CHP ilçe başkanı Ali Alper’e ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ziyaret Ürgüp Belediyesi önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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